معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: پروژههای نهضت ملی مسکن بندرعباس فعال و موانع اجرایی آن رفع شده است/ تا پایان سال جاری، هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن بندرعباس، از گرهگشایی پروژههای متوقفشده و تسریع روند ساختوساز در این شهر خبر داد.
حبیبالله طاهرخانی با اشاره به وجود حدود ۱۵ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت، گفت: با هماهنگی استانداری هرمزگان و ادارهکل راه و شهرسازی، همه پروژهها مجدداً فعال شدهاند.
وی توقفهای گذشته را ناشی از ناهماهنگی برخی عوامل اجرایی دانست و افزود: پیمانکاران جدید مستقر شدهاند و روند پیشرفت پروژهها بدون وقفه ادامه دارد.
طاهرخانی تأمین تسهیلات بانکی را یکی از چالشهای اصلی برشمرد و گفت: بیش از ۶ هزار پرونده در بانکهای عامل استان در مرحله نهایی قرار دارد.
به گفته وی، برای هر واحد مسکونی ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی پیشبینی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز ساخت ۲۵ واحد خدمات روبنایی شامل فضاهای آموزشی، تجاری و رفاهی در سایتهای مسکن ملی خبر داد.
وی تأکید کرد: هدف این است که همزمان با اسکان مردم، خدمات اولیه نیز در دسترس باشد.
طاهرخانی اعلام کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری هزار واحد مسکونی در بندرعباس تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.