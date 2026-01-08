ضرورت وجود همت جهادی برای تسریع در ثبت جهانی روستای حسنلو نقده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: لازمه تسریع در روند ثبت جهانی روستای حسنلو نقده همت جهادی و همکاری مسئولان و دستگاههای مربوطه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جلسه بررسی روند ثبت جهانی روستای حسنلو نقده با حضور علی حیرانی، سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، امیرعباس جعفری فرماندار نقده، جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی و تعدادی از اهالی این روستا برگزار شد.
علی حیرانی، سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی، در این جلسه اظهار کرد: طولانی شدن پروسه اداری در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای در روستای حسنلو نقده یکی از موضوعات مورد انتقاد است که باید این روند کوتاه شود و در این راستا همه دستگاههای مربوطه باید همکاری لازم را داشته باشند.
او در خصوص پروژههای عمرانی و توسعهای در روستای حسنلو نقده، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این پروژهها، توسعه زیرساختهای گردشگری و فراهم آوردن شرایط لازم برای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده است.
سرپرست دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: بهبود وضعیت راههای دسترسی، ارتقای شبکه ارتباطی و همچنین بهسازی منظر و نمای روستا، گامهای اساسی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این منطقه به جهانیان خواهد بود.
حیرانی بر اهمیت حفظ اصالت و هویت روستای حسنلو نقده در کنار توسعه زیرساختها تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که با اجرای پروژههای عمرانی، به ویژه در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی و همچنین ایجاد امکانات رفاهی برای گردشگران، گامی مؤثر در جهت ثبت جهانی این روستا برداریم.
او همچنین خواستار مشارکت فعال جوامع محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی در راستای توسعه گردشگری پایدار در حسنلو نقده شد تا ضمن حفظ میراثفرهنگی، زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم شود.
تشکیل کمیته رسانهای جوانان برای برندسازی روستای حسنلو
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: روند اجرای برنامههای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده برخلاف تاکیدات و پیگیریهای استاندار، بهکندی به پیش میرود، در حالی که نگاه به این موضوع باید جهادی باشد و همه در حد توان برای پیشبرد و تحقق این هدف همت کنند.
مرتضی صفری گفت: با هدف معرفی و شناساندن هر چه بیشتر این روستا نیاز است که یک کمیته رسانهای با استفاده از ظرفیت جوانان روستا تشکیل شود تا آنها برای برندسازی و معرفی روستا در فضای مجازی و وبسایتها اقدام کنند.
او با بیان اینکه در صورت توسعه و رونق گردشگری در روستای حسنلو، جامعه محلی نیز به اشتغال پایدار دست خواهند یافت، گفت: برخی انجام کارها حتی نیاز به صرف هزینه زیاد نیست، برای مثال میتوان دورههای آموزشی رایگان صنایعدستی و ایجاد اشتغال برای بانوان روستا برگزار کرد، یا با فرهنگسازی کاری کرد که خود اهالی در زیباسازی و نظافت روستا مشارکت فعالی داشتند و انجام این اقدامات تنها نیازمند همت جهادی است.
صفری اضافه کرد: معاون رییسجمهور، معاون وزیر میراثفرهنگی، استاندار و سایر مسئولان در طول دو سال گذشته به روستای حسنلو نقده رفتوآمد داشتهاند که این نشان دهنده اهمیت این روستا است و باید این موضوع را قدر دانست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار است که این رفتوآمدها در روستای حسنلو نقده انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه نباید انجام یک کار جهادی را فدای بروکراسی اداری کرد، اظهار کرد:
در سال ۲۰۲۶، روستای حسنلو نقده برای ثبت جهانی بهعنوان کاندیدا مطرح میشود که این کار نیز مستلزم این است که در این روستا کارهای اساسی انجام شود بهطوری که مسئولان پرونده، شاهد تفاوت اجرای پروژهها و اقدامات در روستای حسنلو در مقایسه با سال گذشته باشند، اگر اقدام خاصی انجام نشود بهسادگی پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو نقده از دستور کار خارج خواهد شد.
صفری تصریح کرد: در روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه هم برخی مشکلات وجود داشت که خوشبختانه با همدلی و همکاری نماینده ولی فقیه، استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار ارومیه، بزرگترین مانع در این پرونده یعنی انتقال مدرسه علمیه از محوطه مسجد برداشته شد که این اقدام در خود کمنظیر بود چراکه همه باور داشتند ثبت این مسجد یعنی ثبت سند هزار سال مسلمانی مردم ارومیه است.