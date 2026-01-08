اوقات شرعی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۸ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۸ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۵۱ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۴۰ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین (معبوی جز خدا نیست؛ پادشاه برحق آشکار)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: مَنْ ماتَ وَ لَیْسَ لَهُ اِمامٌ یَسْمَعُ لَهُ وَ یُطیعُ، مـاتَ مِیـتَةً جـاهِـلِیَّةً.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از دنیا برود، در حالى که او را امام و پیشوایى نباشد که مطیع و گوش به فرمان او باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است.

نکته: در عصر غیبت هم تبعیت از «ولایت و رهبرى»، نشانه زندگى مکتبى است.

احکام شرعی:

خمس قبر خریداری شده

سؤال: شخصی قبری را خریداری کرده که پس از مردن در آنجا دفن شود؛ آیا اگر در همان سال فوت نکند سر سال به آن قبر، خمس تعلق می‌گیرد؟

جواب: خمس تعلق می‌گیرد. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")