اوقات شرعی ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۸ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و ۸ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح: ۵ و ۵۱ دقیقه
طلوع آفتاب: ۷ و ۱۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۹ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۴۸ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۴۰ دقیقه
ذکر روز پنجشنبه:
۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین (معبوی جز خدا نیست؛ پادشاه برحق آشکار)
حدیث روز:
قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: مَنْ ماتَ وَ لَیْسَ لَهُ اِمامٌ یَسْمَعُ لَهُ وَ یُطیعُ، مـاتَ مِیـتَةً جـاهِـلِیَّةً.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از دنیا برود، در حالى که او را امام و پیشوایى نباشد که مطیع و گوش به فرمان او باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است.
نکته: در عصر غیبت هم تبعیت از «ولایت و رهبرى»، نشانه زندگى مکتبى است.
احکام شرعی:
خمس قبر خریداری شده
سؤال: شخصی قبری را خریداری کرده که پس از مردن در آنجا دفن شود؛ آیا اگر در همان سال فوت نکند سر سال به آن قبر، خمس تعلق میگیرد؟
جواب: خمس تعلق میگیرد. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنهای "مدظله العالی")