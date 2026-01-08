نقشه راه زنجیرههای اقتصادی مزیت دار آذربایجان غربی تدوین میشود
مدیرکل صنعت؛ معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در کارگروه اقتصاد؛ سرمایه گذاری و اشتغال پایدار شورای برنامه ریزی استان؛ اخرین نتایج نقشه راه زنجیرههای اقتصادی مزیت دار استان را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ خیرخواه در این نشست با تشریح تکلیف استان در تدوین زنجیرههای ارزش مزیت دار گفت: طبق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت و تکلیف سند راهبردی توسعه صنعت و معدن کشور؛ با تشکیل کارگروههای تخصصی ۱۷ زنجیره ارزش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نهایتا با اخذ نظرات خبرگان با پرسشنامه دلفی؛ این زنجیرهها در استان اولویت بندی شده است.
وی افزود: بر اساس نظر سنجی صورتگرفته جهت انتخاب گروههای مزیت دار از ۱۷ بخش، گروه صنعتی منطبق بر اولویتهای سند آمایش سرزمین،۳ گروه نساجی وپوشاک، معدنوفلزات اساسی (با محوریت سیلیس، طلا، مس و سنگهای تزیینی)، خودرو و قطعه سازی خودرو (با محوریت خودروهای سنگین) و صنایع غذایی در ردیف چهارم به عنوان زنجیرههای ارزش مزیت دار اقتصادی استان پیشنهاد شده است.
دلایل انتخاب این گروهها از نظر خبرگان گروههای کاری، نگاه آینده نگارانه به توسعه صنعتی استان، وجود طرحهای مهم در این گروههای صنعتی با سرمایه گذاری و اشتغال بالا و امکان ایجاد ارزش افزوده بالا، توسعه متوازن استان بر اساس آمایش سرزمین، پیشگیری از خامفروشی وتکمیل زنجیرهها وتحرک بخشی به صادرات عنوان شده است.
با ارائه گزارش فرآیندهای طی شده از سوی رییس اداره برنامه ریزی سازمان صمت استان مقرر گردید جمع بندی با اخذ نظرات تکمیلی خبرگان؛ در شورای برنامه ریزی استان مطرح و نهایی گردد.