تأمین کالاهای اساسی در آذربایجانغربی پایدار است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر ثبات در تأمین کالاهای اساسی استان گفت: هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و مردم میتوانند با آرامش خاطر نیازهای خود را تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد رضا اصغری در گفتوگو با واحد خبر صدا و سیمای مرکز استان آذربایجانغربی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم افزود: حذف ارز ترجیحی اقدامی راهبردی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که علاوه بر کاهش رانت و نابرابری، زمینه تقویت تولید داخلی و حمایت از معیشت مردم را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تصریح کرد: واردکنندگان امکان تأمین کالا با استفاده از ارز آزاد را دارند و تسهیلات بانکی نیز برای پشتیبانی از آنان اختصاص یافته است. این روند موجب میشود چرخه تولید و واردات کالاهای اساسی با شفافیت بیشتری ادامه یابد و کالاها با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرفکنندگان برسد.
وی ادامه داد: در این راستا برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار جهت خرید کالاهای اساسی در هر ماه در نظر گرفته شده است تا فشار ناشی از اصلاح قیمتها بر خانوارها کاهش یابد.
به گفته وی، اصلاح قیمتها در بازار در راستای این سیاستها اتجام خواهد گرفت و کالاهای اساسی متناسب با آن عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد ثبات اقتصادی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است تا مردم در نهایت از منافع این سیاستها بهرهمند شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: از تصمیمات شجاعانه و عدالتمحور رئیسجمهور در اصلاح نظام اقتصادی کشور و حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی صمیمانه قدردانی میکنم.
اصغری همچنین ضمن اعلام آمادگی کامل بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای مردم در ایام پرمصرف سال از جمله ماه مبارک رمضان و نوروز، از حمایتها و پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی و استاندار آذربایجانغربی در اصلاح نظام ارز ترجیحی، حذف رانت و فساد و تقویت تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز قدردانی کرد.