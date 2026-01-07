در نشست چهره به چهره مسئولان استان قم با خانواده زندانیان، بیش از ۱۶۰ خانواده مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کردند و دستورات لازم از سوی مسئولان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست چهره به چهره مسئولان استان قم با خانواده زندانیان که با حضور استاندار، دادستان، مدیران اتاق بازرگانی، اداره کار و امور اجتماعی، کمیته امداد و سازمان زندان‌ها همراه بود، بیش از ۱۶۰ خانواده مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کردند و دستورات لازم از سوی مسئولان صادر شد.

اکبر بهنامجو، استاندار قم، با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر گفت: خانواده زندانیان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و تلاش می‌کنیم مشکلات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و حل شود.

سلطانی دادستان استان، نیز خطاب به خانواده‌ها گفت: ضروری است خانواده‌ها مراقبت کنند تا زندانیان پس از آزادی دوباره مرتکب جرم نشوند.

سلمان پورمند، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان قم گفت: این انجمن تنها انجمن فعال در سطح کشور است که به خانواده زندانیان در قم خدمات ارائه می‌دهد و هم‌اکنون بیش از ۱۸۰۰ خانواده تحت پوشش قرار دارند.

انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان استان قم طی سه سال گذشته با مشارکت خیرین فعالیت خود را آغاز کرده و همچنان به حمایت از خانواده‌های نیازمند ادامه می‌دهد.