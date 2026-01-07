پخش زنده
سومین دوره نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم، بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت پتروشیمی، پالایش و صنایع وابسته کشور به میزبانی کیش درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد با هدف ایجاد بستر تعامل میان شرکتهای بزرگ پتروشیمی، صنایع پاییندستی، تولیدکنندگان ماشینآلات و تجهیزات تخصصی، سازندگان کاتالیستها، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و دهها شرکت دانشبنیان و استارتآپی برگزار شده است.
در جریان این همایش و نمایشگاه، نشستها و کارگاههای تخصصی برگزار میشود و تازهترین دستاوردها و فناوریهای نوین صنعت پتروشیمی در معرض دید فعالان و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم تا فردا ۱۸ دی، از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش پذیرای بازدیدکنندگان است.