به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با شروع اجرای طرح جدید حمایتی و معیشتی دولت، تیم‌های بازرسی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور میدانی در سطح بازار‌های شهری و روستایی، روند تأمین، عرضه و توزیع کالا‌های اساسی را به‌صورت ویژه مورد پایش قرار دادند.

این نظارت‌ها با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از کمبود احتمالی کالا و اطمینان از دسترسی مناسب شهروندان استان به اقلام ضروری انجام می‌شود.

بازرسان جهاد کشاورزی در شهرستان‌های مختلف استان با بررسی موجودی انبارها، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، وضعیت توزیع کالا‌های اساسی را رصد کرده و گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری‌های استانی و ملی ارائه می‌کنند.