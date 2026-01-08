آغاز نظارتهای گسترده جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بر بازار همزمان با اجرای طرح جدید اقتصادی دولت
با شروع اجرای طرح جدید حمایتی و معیشتی دولت، تیمهای بازرسی جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با حضور میدانی در سطح بازارهای شهری و روستایی، روند تأمین، عرضه و توزیع کالاهای اساسی را بهصورت ویژه مورد پایش قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این نظارتها با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمتها، جلوگیری از کمبود احتمالی کالا و اطمینان از دسترسی مناسب شهروندان استان به اقلام ضروری انجام میشود.
بازرسان جهاد کشاورزی در شهرستانهای مختلف استان با بررسی موجودی انبارها، فروشگاهها و مراکز عرضه، وضعیت توزیع کالاهای اساسی را رصد کرده و گزارشهای دقیق برای تصمیمگیریهای استانی و ملی ارائه میکنند.