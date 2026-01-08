به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ زینالی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شاهیندژ در بازدید از روند فعالیت روستابازار این شهرستان، ضمن اعلام این خبر افزود: «در راستای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم و ساکنین مناطق روستایی و شهری، توانسته‌ایم از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز بیش از ۲۵۰ تن کالا جذب کنیم.»

او ادامه داد: «کالا‌های تأمین شده شامل مرغ، برنج، گوشت گرم و منجمد، چای، خرما، قند، شکر، حبوبات، روغن و سایر اقلام بوده که از طریق شبکه تعاونی روستایی شهرستان تأمین و توسط تعاونی‌های روستایی و فروشگاه‌های مصرف، برابر دستورالعمل‌های ستاد تنظیم بازار شهرستان و با نظارت کامل بازرسان، توزیع شده است.»

رئیس اداره تعاون روستایی شاهیندژ تأکید کرد: «این اقدام گامی مؤثر در جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها و مقابله با ایجاد فشار بر اقتصاد بازار و معیشت مردم بوده است. تلاش خواهیم کرد با عرضه مستقیم و مداوم کالا‌های اساسی، نیاز‌های روزمره همشهریان و روستائیان عزیز فراهم شده و ثبات و آرامش بیشتری در بازار حاکم شود.»