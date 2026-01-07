پخش زنده
استاندار خوزستان رضا نجاتی را به سرپرست جدید معاونت سیاسی اجتماعی استانداری منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از استانداری خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده چهارشنبه در جلسه تکریم و معارفه معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ضمن معرفی سرپرست جدید معاونت سیاسی اجتماعی استانداری گفت: مهمترین ماموریت مجموعه استانداری خوزستان حفظ وحدت، آرامش و تامین آسایش مردم در آستانهی برگزاری انتخابات است.
وی بیان کرد: استان خوزستان تاکنون با هوشیاری مردم و کارکرد دقیق دستگاهها، مشکل حادی نداشته و این آرامش باید با قدرت حفظ شود.
موالی زاده افزود: دشمنان بهدنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طریق ایجاد تفرقه هستند، مردم ما هوشیار و نیروهای مسلح در صحنه هستند، ما فدایی این نظامی هستیم که با خون شهدا به ثمر رسیده است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: در کنار تهدیدات بیرونی، باید مشکلات داخلی مانند مسائل معیشتی، صنفی و آثار هدفمندسازی یارانهها را با نظارت و کنترل دقیق بازار، هوشمندانه مدیریت کنیم تا مردم احساس کمبود یا بینظارتی نکنند.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت فضای اجتماعی و مقابله با هر حرکت ناامیدکننده خاطرنشان کرد: مهمترین ماموریت مجموعه استانداری، حفظ انسجام و وحدت مردم، حفظ آرامش و آسایش آنان و جلوگیری از تفرقهافکنی با هر ادبیات و پوششی است.
موالیزاده در ادامه، اولویتهای کاری معاونت سیاسی اجتماعی جدید را برشمرد و گفت: تمرکز بر ۲ ماموریت اساسی برگزاری انتخابات پیشرو با قانونمداری، شفافیت و فعالسازی شهرستانها و مدیریت پیشگیرانه کانونهای نارضایتی ضروری است.
وی افزود: باید با شناسایی بهموقع مسائل کارگری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، قبل از تبدیل شدن به بحران بهصورت ریشهای ورود و آنها را رفع کرد. این همکاری میطلبد که تمام معاونان و دستگاهها با همپوشانی و همافزایی، پیوسته و همبسته عمل کنند.
در این نشست از حبیبالله فضلاللهپور معاون پیشین سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان قدردانی و رضا نجاتی به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی شد.
طی یکسال اخیر رضا نجاتی سومین معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان انتخاب شده از سوی استاندار است.