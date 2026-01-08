نقده در آستانه بهرهبرداری از روستا بازار جدید؛ مشارکت تعاونیها برای تسریع روند احداث
با هدف تقویت شبکه توزیع کالا و حمایت از تولیدکنندگان محلی، جلسه هماهنگی برای احداث و راهاندازی روستا بازار شهرستان نقده با حضور مسئولان و نمایندگان تعاونیهای عضو اتحادیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جلسه هماهنگی برای تامین اعتبار احداث و راهاندازی روستا بازار شهرستان نقده با مشارکت شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه شهرستان، در محل اداره تعاون روستایی این شهرستان تشکیل شد.
در این جلسه که با حضور خلیل وند، رئیس اداره تعاون روستایی و مدیرعامل اتحادیه و نمایندگان شرکتهای تعاونی روستایی برگزار شد، بر تسریع در ساخت و راهاندازی روستا بازار تاکید شد.
خلیل وند، رئیس اداره تعاون روستایی نقده، ضمن اشاره به دستورالعملها و تاکیدات مدیریت سازمان تعاون روستایی استان، گفت: «کلیه مراحل تشکیل روستا بازار، از جمله کارگروه شهرستانی و نقشه و محل احداث آن در محوطه انبارهای اتحادیه کارخانه لپه توسط شهرداری جانمایی شده و اتحادیه شهرستان به عنوان مجری طرح انتخاب شده است.»
او افزود: «جلسه با هدف تامین اعتبار لازم برای انجام ساخت پروژه احداث روستا بازار و جلب مشارکت شرکتهای تعاونی روستایی عضو اتحادیه تشکیل شده است و خوشبختانه تمامی شرکتهای تعاونی روستایی برای مشارکت و تامین اعتبار لازم در جهت ساخت و تکمیل و راهاندازی روستا بازار در قالب عقد تفاهمنامه فیمابین و تحت نظارت اداره شهرستان اعلام آمادگی کردند.»
رئیس اداره تعاون روستایی نقده خاطرنشان کرد: «تا زمان ساخت و تکمیل و نهایی شدن روستا بازار با نقشه تصویب و جانمایی شده، توزیع کالاهای تنظیم بازار تخصیصی (شامل برنج، مرغ، گوشت و سایر اقلام) در دو غرفه اتحادیه شهرستان واقع در بلوار شهید بهشتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.»