رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر وضعیت مطلوب بازار کالا‌های اساسی در استان گفت: با وجود حذف ارز ترجیحی، تأمین کالا‌های اساسی بدون هیچ مشکلی ادامه دارد و مردم هیچ‌گونه نگرانی از بابت کمبود اقلام ضروری نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد رضا اصغری در جلسه اجرای طرح اصلاح و کارآمد سازی یارانه‌های وزارت جهاد کشاورزی در استان افزود: کالا‌های اساسی به میزان کافی در انبار‌ها و سطح بازار موجود است و نظارت‌ها بر تامین و توزیع کالا‌ها با جدیت بیشتری ادامه دارد.

اصغری تصریح کرد: هدف اصلی نهاد‌های اجرایی این است که کالا‌ها به وفور و با قیمت‌های واقعی و منصفانه به دست مردم برسد.

وی همچنین از شهروندان خواست که از خرید هیجانی و ذخیره‌سازی بیش از نیاز خودداری کنند و تصریح کرد: بازار کالا‌های اساسی در استان در وضعیت باثبات و بدون هیچ‌گونه کمبودی قرار دارد.