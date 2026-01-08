بازار کالاهای اساسی بدون هیچ کمبودی در حال تأمین است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر وضعیت مطلوب بازار کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود حذف ارز ترجیحی، تأمین کالاهای اساسی بدون هیچ مشکلی ادامه دارد و مردم هیچگونه نگرانی از بابت کمبود اقلام ضروری نداشته باشند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد رضا اصغری در جلسه اجرای طرح اصلاح و کارآمد سازی یارانههای وزارت جهاد کشاورزی در استان افزود: کالاهای اساسی به میزان کافی در انبارها و سطح بازار موجود است و نظارتها بر تامین و توزیع کالاها با جدیت بیشتری ادامه دارد.
اصغری تصریح کرد: هدف اصلی نهادهای اجرایی این است که کالاها به وفور و با قیمتهای واقعی و منصفانه به دست مردم برسد.
وی همچنین از شهروندان خواست که از خرید هیجانی و ذخیرهسازی بیش از نیاز خودداری کنند و تصریح کرد: بازار کالاهای اساسی در استان در وضعیت باثبات و بدون هیچگونه کمبودی قرار دارد.