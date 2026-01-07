بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی هیبریدی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی
نیروگاه خورشیدی هیبریدی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با هدف تامین برق مورد نیاز مجتمع پژوهشی و آموزشی این سازمان در تبریز با حضور معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نیروگاه خورشیدی هیبریدی پنج کیلوواتی به شکل هیبرید (متصل به شبکه و مستقل از شبکه) در پشت بام مجتمع پژوهشی و آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در تبریز با هدف تامین برق این مجتمع به همت مرکز خدمات تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر جهاد دانشگاهی استان ایجاد شده و به بهرهبرداری رسید.
شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در آیین بهره برداری از این پنل در جریان روند فعالیت مرکز خدمات تخصصی انرژیهای تجدید پذیر سازمان جهاد دانشگاهی استان قرار گرفت و بر لزوم توسعه فعالیتهای این مرکز به دلیل وجود ناترازی انرژی در کشور تاکید کرد.