پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان گفت: یک انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرستان اهواز از شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد چهارشنبه در بازرسی از اصناف اهواز بیان کرد: در بازرسیهای اتاق اصناف مرکز استان انبار یک هایپر مارکت در اهواز شناسایی و پس از انجام مراحل بازرسی به دلیل احتکار کالاهای اساسی به دستور دادستان مرکز خوزستان مهر و موم و ضمن تشکیل پرونده برای فرد متخلف، به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی افزود: در این بازرسی که با همراهی نماینده دادستان مرکز استان خوزستان انجام شد حدود ۳۰۰ کارتن روغن خوراکی با برندهای مختلف و حدود ۱۵ تن برنج هندی کشف و ضبط شد.
پناباد اظهار داشت: برای صاحب صنفی این انبار که به دستور دادستان مرکز استان خوزستان پلمب شد، مقادیر قابل توجهی انواع روغن خوراکی و برنج هندی کشف و ضمن تنظیم صورتجلسه قانونی، پروندهای تحت عنوان احتکار تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.