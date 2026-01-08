تقویت همافزایی بخش خصوصی و دولتی؛ راهبرد بسته جدید اقتصادی دولت برای ثبات بازار نهادههای دامی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: حضور فعال تشکلهای دام و طیور در عرصه واردات و صادرات با هماهنگی تعاون روستایی، میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، نقش استان را در مدیریت بازار کالاهای اساسی و نهادههای دامی کشور پررنگتر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد رضا اصغری در جلسه ستاد مدیریت تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی و دامی و کالاهای اساسی استان با اشاره به اجرای بسته جدید اقتصادی دولت و اصلاح سیاستهای یارانهای افزود: یکی از اهداف کلیدی این طرح، حذف ارز ترجیحی و کاهش رانت است که در نهایت به جلوگیری از سوءاستفاده و فساد در واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: تقویت تولید داخلی، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات از اهم اهداف اجرای این بسته اقتصادی است و از تشکلهای فعال در حوزه دام و طیور و واحدهای تولیدی که آمادگی حضور در عرصه واردات و صادرات را دارند، درخواست داریم در این زمینه با هماهنگی با تعاون روستایی در این عرصه وارد شوند.