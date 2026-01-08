بررسی ۹ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات اراضی آذربایجانغربی
مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از بررسی و تصویب ۹ پلاک از اراضی کشاورزی در شهرستانهای ارومیه و سردشت در جلسه اخیر کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ صفر حسین زاده با اشاره به اهمیت رفع تداخلات در تثبیت مالکیت قانونی بهرهبرداران اظهار کرد: در این نشست، ۹پلاک با مساحت قابلتوجه که طی سالهای گذشته دچار تعارض ناشی از اجرای همزمان قوانین موازی میان منابع طبیعی و ثبت اسناد بودند، پس از انجام مراحل کارشناسی، تحلیل مستندات فنی، و بازدیدهای میدانی، در کمیسیون مطرح و تصویب نهایی شدند.
حسین زاده افزود: با تصویب این پلاکها، مسیر برای صدور اسناد کشاورزی و تثبیت حقوق قانونی کشاورزان در سامانههای ثبتی فراهم شده و انتظار میرود با تداوم این روند، بخش قابلتوجهی از پروندههای معارض در سطح استان تعیینتکلیف و ساماندهی شوند.