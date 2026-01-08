مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی از ورود محموله نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، جو و ذرت از بندر امام خمینی (ره) به انبار‌های این اداره کل در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی از ورود محموله نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، جو و ذرت از بندر امام خمینی (ره) به انبار‌های این اداره کل در استان خبر داد.

مصطفی زاهد اظهار کرد: تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع نهاده‌های دامی در انبار‌های استان نقش مهمی در جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها و ثبات در بازار دارد و ذخایر این انبار‌ها می‌توانند به‌عنوان منبع پایدار تأمین عمل کنند.

وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود و ثبات تولید و قیمت محصولات دامی را در سطح استان تضمین کرده و امنیت غذایی را تقویت می‌کند.