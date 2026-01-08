به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در ۲ نقطه در سطح شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی با همکاری اداره برق شهرستان محل‌های مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آنجا ۱۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سردار علی محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگا‌های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند بیان داشت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.