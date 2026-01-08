پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از کشف ۱۴ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان مراغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی اظهار داشت:در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در ۲ نقطه در سطح شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی با همکاری اداره برق شهرستان محلهای مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آنجا ۱۴ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.
سردار علی محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاهای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند بیان داشت: در این راستا ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.