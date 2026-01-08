خلیفه کل ارامنه آذربایجان گفت: ارج و قرب و احترامی که جمهوری اسلامی به خانواده شهدا دارد و می کند در هیچ کجای دنیا نظیری ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اسقف اعظم «گریگور چیفت چیان» شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت عیسی (ع) مربوط به ارامنه در ارومیه‌ افزود: جمهوری اسلامی بالاترین حرمت را به خانواده شهدای والامقام قایل است در حالیکه در کشورهای دیگر یاد کردن از شهید و خانواده او تنها به بردن چند شاخه گل بر سر مزارش خلاصه می شود.

وی ادامه داد: در ایران به منزل خانواده شهدا رفته و با پدر و مادر و نزدیکان او دیدار کرده و پای صحبت آنان می نشینند در حالیکه این‌ رفتار، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

اسقف اعظم چیفت چیان از حضور مقامات و مسوولان استانی در مراسم گرامیداشت میلاد حضرت عیسی (ع) قدردانی کرده و با بیان اینکه زندگی را برای انسان خداوند عطا کرده است و این حق ما نیست که زندگی را از دست بشر بگیریم، گفت: برای کشور و تمامی مردم آرزوی زندگی توام با آرامش و به دور از جنگ می کنم.