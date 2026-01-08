فیلم سینمایی «احمد»، به کارگردانی امیرعباس ربیعی به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی جمعه ۱۹ دی به صورت نیم‌بها در سینما‌ها نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی، فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، روز جمعه ۱۹ دی به صورت نیم‌بها در سینما‌های سراسر کشور اکران می‌شود.

این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران فیلم سینمایی «احمد» به عنوان پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی این روز‌های سینما، با گذشت ۲ هفته از اکران، با فروش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان و جذب ۵۰ هزار مخاطب توسط پخش بهمن‌سبز در سینما‌های سراسر کشور ادامه دارد.