گروه‌های مختلف اصناف و بازاریان در بجنورد دیروز به نابسامانی‌های بازار، واکنش نشان دادند و با حضور در استانداری، مشکلاتشان را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛اجتماعی که خیلی زود و با ورود اغتشاشگران از حالت آرام خارج شد و با آسیب به اموال عمومی و تعدادی از مغازه ها، پایان یافت.

اغتشاشگران در بجنورد حرمت قرآن را هم شکستند.

عده‌ای از اصناف و بازاریان در تجمعی آرام، اعتراض خود را نسبت به وضعیت گرانی‌ها اعلام کردند و خواستار مداخله فوری دولت برای بهبود وضعیت شدند.

تجمع اصناف در مقابل استانداری پایان یافت، اما عده‌ای از آشوبگران و اغتشاشگران فرصت را غنیمت شمرده و با سر دادن شعار‌های ساختارشکنانه، تلاش کردند آرامش شهر را به هم بریزند.

این عده محدود با حمله به یک فروشگاه قرآن و ادعیه در بجنورد، زخمی عمیق بر دل مردم دیندار و انقلابی این دیار گذاشتند و با به آتش کشیدن این مغازه، تمام کتاب‌ها در آتش سوخت.

شکستن شیشه‌های مسجد و پس از آن بی‌حرمتی به کتابی که برای میلیون‌ها انسان منبع امید، آرامش و نور است، حمله به باورها، اعتقادات و حرمت مقدسات مردمی بود که قرن‌ها با آن زندگی کرده‌اند.