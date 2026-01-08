پخش زنده
همزمان با ایام اعتکاف ۱۴۰۴، فیلمهای سینمایی برای ۵۰ هزار معتکف در مساجد و مصلاهای سراسر کشور، اکران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به حضور پرشور نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف امسال، محوریت اصلی فعالیتهای اکران سیار بهمن سبز بر «اعتکافهای دانشآموزی» استوار بود. در این راستا، بستههای تصویری ویژهای شامل انیمیشنهای پرمخاطب «یوز» و «فرمانروای آب» برای دانشآموزان به نمایش درآمد. همچنین در بخش آثار سینمایی، فیلم «احمد» با ثبت رکورد نزدیک به ۳۰۰ نوبت اکران مسجدی، به عنوان پرمخاطبترین اثر این دوره شناخته شد.
واحد اکران سیار با حضور در دورافتادهترین نقاط جغرافیایی و مناطق مرزی، محدودیتهای زیرساختی را پشت سر گذاشت؛ این اقدام علاوه بر بهرهمندسازی معتکفان از سینمای تراز انقلاب، تجربه منحصربهفردِ تماشای فیلم در کانون معنوی مساجد را به دورترین نقاط ایران تسری داد.
این رویداد که از نخستین روز اعتکاف آغاز شده بود تا پایان این مراسم معنوی در تمامی استانها ادامه یافت. «بهمن سبز» با اجرای این طرح، علاوه بر تقویت زیرساختهای فرهنگی در اماکن مذهبی، بر ظرفیتهای بالقوه اکران مسجدی به عنوان یک شبکه توزیع اثرگذار در سینمای ایران تأکید کرد.