سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و در شهر‌های صنعتی بویژه کلانشهرها، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تداوم دارد.

امروز برای استان های تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

از اواخر وقت فردا سامانه بارشی از غرب کشور وارد می‌شود که بتدریج در مناطق غربی و شمال غرب بارش برف و باران آغاز خواهد شد.

شنبه با تقویت این سامانه، در غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، و برخی مناطق در شمال غرب استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرقی دامنه و ارتفاعات البرز بارش پیش‌بینی می‌شود.

بارش در مناطق جنوبی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی و سردسیر بصورت برف و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.

فردا دمای استان‌های ساحلی خزر با توجه به وزش باد جنوبی بطور نسبی افزایش می‌یابد.