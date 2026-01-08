پخش زنده
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و در شهرهای صنعتی بویژه کلانشهرها، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد به دلیل پایداری جو آلودگی هوا در شهرهای صنعتی بویژه کلانشهرها،موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا می شود.
امروز برای استان های تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.
از اواخر وقت فردا سامانه بارشی از غرب کشور وارد میشود که بتدریج در مناطق غربی و شمال غرب بارش برف و باران آغاز خواهد شد.
شنبه با تقویت این سامانه، در غرب، جنوب غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی، و برخی مناطق در شمال غرب استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرقی دامنه و ارتفاعات البرز بارش پیشبینی میشود.
بارش در مناطق جنوبی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطق کوهستانی و سردسیر بصورت برف و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.
فردا دمای استانهای ساحلی خزر با توجه به وزش باد جنوبی بطور نسبی افزایش مییابد.