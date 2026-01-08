پخش زنده
امروز: -
فیلمهای سینمایی «آقای برتون»، «در میان گرگ ها» و مستند «نبرد توانمندیهای حیوانات»، دوبله شده و قرار است از شبکههای چهار، نمایش و مستند پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آقای برتون»، در گونه درام و زندگینامه محصول آمریکا، کانادا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این فیلم درباره ریچارد جنکینز نوجوانی از خانوادهای فروپاشیده و فقیر است که با کمک و حمایت معلم ادبیاتش فیلیپ برتون استعداد و عشق خود به تئاتر و بازیگری را کشف میکند و بازیگری مطرح میشود.
فیلم «آقای برتون»، نشان میدهد که چگونه یک معلم متعهد میتواند مسیر زندگی یک نوجوان را دگرگون کند و استعدادهای نهفته درون وی را به شکوفایی برساند. داستان شخصیت ریچارد در فیلم «آقای برتون» نمونهای الهامبخش از غلبه بر فقر، خانواده آسیبدیده و محدودیتهای زندگی، از طریق تلاش، به کارگیری استعدادها و حمایت درست است. فیلم فقط به پیشرفت هنری شخصیت ریچارد نمیپردازد، بلکه روند بلوغ روانی، مسئولیتپذیری و خودباوری وی را نیز بهخوبی ترسیم میکند. رابطه میان شخصیت ریچارد و معلمش، فیلیپ در فیلم «آقای برتون»، صرفاً یک رابطه معلم و شاگردی از حیث آموزشی نیست، بلکه پیوندی عاطفی، اخلاقی و انسانی است که با ظرافت و بدون اغراق روایت میشود. بازنمایی زندگی سخت مردمی زحمت کش در طول یک جنگ سخت، به فیلم عمق اجتماعی و تاریخی میبخشد و آن را از یک زندگینامه ساده فراتر میبرد.
فیلم سینمایی «در میان گرگ ها»، در گونه جنایی و مهیج محصول ایرلند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره دنی مرد جوان بیخانمانی است که به دلیل اشتباهی در گذشته، خانواده اش از هم پاشیده، اما همچنان تلاش دارد روابط خوبی با پسرش، تدی داشته باشد. او از یک نوجوان بی خانمان با نام ویل حمایت میکند که تحت تعقیب یک دار و دسته مواد مخدر است. دنی در حمایت از ویل، پاول سردسته این گروه را به قتل میرساند و به زندان میافتد، اما تخفیف مجازات میگیرد.
فیلم «در میان گرگ ها» با حساسیت به موضوعاتی مانند بیخانمانی و مشکلات فردی و جمعی به وجود آورنده آن یا ناشی از آن نگاه میکند و تجربه انسانی شخصیتها را بهگونهای قابللمس و انسانی به تصویر میکشد. رابطه شخصیتهای دنی و ویل در این فیلم، از یک برخورد تصادفی به رابطهای حمایتی و معنابخش تبدیل میشود، که پیامهایی درباره وفاداری، مراقبت و انسانیت در دل شرایط سخت اجتماعی دارد. فیلم با وجود تمرکز بر درام شخصی و روانی، از عناصر جنایی و تعلیق بهره میبرد، که به تعادل میان احساس و هیجان در روایت کمک میکند. بازی لوک مککوئیلن در نقش دنی و آیدان گیلن در نقش پاور، رئیس باند خطرناک مواد مخدر، که مورد توجه و تحسین منتقدان نیز قرار گرفته است، به واقعگرایی و قدرت احساسی این شخصیتها افزوده است. فیلم از طریق دنبال کردن داستانی مسیر دو شخصیت اصلی، چگونگی یافتن معنا حین زندگی در حاشیههای اجتماع را نمایش میدهد، موضوعی که برای تماشاگر، همدلانه و تفکربرانگیز است.
مستند «نبرد توانمندیهای حیوانات»، در گونه حیات وحش محصول استرالیا در سال ۲۰۲۰ قرار است از شبکه مستند پخش شود.
این مستند در گونه حیات وحش ساخته شده است و به سلاحهایی که هر جانور برای شکار یا دفاع از خود دارد میپردازد.
مستند «نبرد توانمندیهای حیوانات»، با زبان ساده و شواهد واقعی نشان میدهد چگونه هر حیوان با ویژگیهای خاص خود در محیطزیستش بقا پیدا میکند. این نگاه علمی به همگان کمک میکند تا زیستبوم و راهکارهای بقای جانوران در آن را بهتر درک کنند. فیلمبرداری نزدیک از رفتار طبیعی حیوانات در محیطهای گوناگون مانند جنگل، صحرا یا زیر آب، لحظات بصری فوقالعادهای خلق میکند که برای تماشاگر، هم جذاب و هم فراموشنشدنی است. این فیلم مستند نشان میدهد که نبرد برای بقا همیشه یک جنگ صِرف نیست، بلکه شامل همکاری، استراتژی و روابط پیچیده اکولوژیکی نیز هست، مثلاً در شکار گروهی دلفینها یا استتار زیبای هشتپا. تماشای این فیلم مستند باعث میشود تماشاگر نسبت به ارزشهای زیستمحیطی و اهمیت حفظ تنوع زیستی حساستر شود، زیرا میفهمد هر گونه در اکوسیستم نقشی مهم دارد. این اثر نهتنها برای دوستداران طبیعت بلکه برای مخاطبان عمومی مناسب است، چون اطلاعات علمی را بهصورت جذاب و قابلفهم ارائه میدهد.