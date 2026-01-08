شاخص کیفیت هوا در برخی شهر‌های صنعتی کشور تا ساعت ۷ صبح امروز پنجشنبه ۱۸ دی به وضعیت ناسالم رسیده و برای چند استان هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس داده‌های مربوط به شاخص کیفیت هوا تا ساعت ۷ صبح امروز، وضعیت آلودگی هوا در تعدادی از شهر‌های صنعتی کشور در وضع قرمز گزارش شده است.

در این بازه زمانی، شهر‌های ارومیه با شاخص ۱۸۶، تبریز ۱۷۰، تهران ۱۵۸، مشهد ۱۵۲ و اهواز ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در شهر‌های کرج ۱۴۵، قم ۱۳۸، قزوین ۱۲۷ و اصفهان ۱۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

در این میان، اراک با شاخص ۹۳ تنها شهری است که کیفیت هوا در آن در محدوده قابل قبول قرار دارد.

بر اساس اعلام مراجع مسئول، به دلیل تداوم شرایط ناسالم، هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان صادر شده است.

در این شرایط، توصیه می‌شود گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.