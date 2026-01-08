استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
آذربایجان شرقی ظرفیت تبدیل شدن به محور دیپلماسی منطقهای را دارد
استاندار آذربایجان شرقی با اعلام آمادگی استان برای تشکیل شورای هماهنگی روابط خارجی و تقویت دیپلماسی منطقهای و استانی با محوریت تبریز گفت: تبریز و آذربایجان شرقی از ظرفیتهای لازم برای ایفای نقش محوری در این حوزه برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین معارفه رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز که با حضور وحید جلال زاده معاون کنسولی وزیر امور خارجه برگزار شد با اشاره به ظرفیتهای کم نظیر آذربایجان شرقی در عرصههای داخلی و بینالمللی بر ضرورت نقش آفرینی فعال استانها در پیشبرد اهداف ملی و بین المللی تاکید کرد.
وی اظهار داشت:امروز روابط خارجی در دو سطح سیاسی و ژئوپلیتیکی تعریف میشود و استانها میتوانند با اتکا به ظرفیتهای خود در عبور کشور از شرایط تحریمی، تامین کالاهای اساسی و توسعه زیرساختها نقشی موثر ایفا کنند.
استاندار آذربایجان شرقی دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید رئیس جمهور را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: ظرفیتهای قابل توجهی برای ارتقای سطوح سیاست خارجی وجود دارد و استانداران میتوانند در گره گشایی از مسائل استانها و حتی مشکلات ملی نقش آفرین باشند.
سرمست با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به مدیریتهای استانی افزود:در صورت واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران بسیاری از چالشها در سطوح مختلف اجرایی قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به سخن رئیسجمهور مبنی بر اینکه استاندار، رئیسجمهور آن استان است این نگاه را نشانه اعتماد دولت به استانداران دانست و تصریح کرد:تجربه مدیریت استانها در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که استانداران در شرایط سخت مسئولیت پذیر، میدانی و پای کار بودند.
سرمست افزود:در همین راستا بستر لازم برای برگزاری رویدادهای بینالمللی فراهم شده و حرکت به سمت بینالمللی سازی تبریز و آذربایجان شرقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به انتصاب رئیس جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز گفت: آقای ابراهیمی دارای نگاه جامع و بینالمللی هستند و میتوانند با بهره گیری از ظرفیتهای استان در مسیر توسعه نقشآفرینی موثری داشته باشند. انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز همکاری لازم را در پیشبرد ماموریتها داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه غلامحسین ابراهیمی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی معرفی شد.