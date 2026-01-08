«شنا در زمستان»، «غلامرضا تختی»، «کما ۱»، «دکتر استرانج لاو»، «معما»، «بند باز» و «خانه عنکبوت»، از جمله فیلم‌های است که امروز از شبکه‌های یک، دو، سه، چهار و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سناتور» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: استوار حقگو مقدار زیادی هروئین جاسازی شده در کامیون علی حقیقت کشف می‌کند. علی از وجود هروئین‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و با اطلاعاتی که در اختیار استوار حقگو می‌گذارد استوار در می‌یابد که شبکه ورود و توزیع هروئین را سناتوری انتصابی هدایت می‌کند. او ماجرا را به اداره آگاهی اطلاع می‌دهد، اما آنها از پیگیری لازم طفره می‌روند و ...

بیژن امکانیان، فرامرز قریبیان، بهزاد رحیم‌خانی و عنایت بخشی در فیلم سینمایی «سناتور» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «شنا در زمستان» به کارگردانی محمد کاسبی، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه دو پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: علی مرتضایی نسب از معلمین آموزش و پرورش جهت تدریس به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می‌شود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن‌ها درصدد کمک به مردم و از جمله شاگردانش بر می‌آید. دلسوزی مرتضایی نسب در مقابل دانش آموزان و رفتار خشن ناظم نسبت به بچه‌ها آن‌ها را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. گرایش دانش آموزان به معلم خود و علاقه آن‌ها نسبت به مرتضایی نسب باعث کینه و حسادت ناظم شده و ...

مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی، داوود قنبری و امیر کوت آبادی در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

داستان فیلم «غلامرضا تختی» با قرائت و امضای وصیت نامه و خودکشی اش آغاز می‌شود، سپس با فلاش بک (رجعت به گذشته) از دوران کودکی اش را که در فقر شدید و در آلونک‌های خانی آباد جنوب تهران می‌گذراند. غلامرضا که به کشتی علاقه داشت در گام‌های اولیه اش برای کشتی‌گیر شدن در دوران نوجوانی ناکام می‌ماند و هنگام کار در تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به تنهایی شروع به تمرین می‌کند. او سرانجام کارگری در مناطق نفتی را رها می‌کند، به تهران نزد خانواده اش برمی گردد و در باشگاه پولاد عبدالحسن فعلی معروف به حاج فعلی مربی کشتی این باشگاه استعدادش را کشف می‌کند. غلامرضا به سرعت به عضویت در تیم ملی کشتی ایران درمی آید و در دوران جوانی نخستین بار در مسابقات کشتی هلسینکی ۱۹۵۱ مدال نقره و در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ مدال طلا می‌گیرد. تختی همزمان با افتخارات ورزشی به خاطر مردم داری و روحیه‌ای که در مستمندان داشت به محبوبیت‌های فروانی می‌رسد و ...

ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «کما ۱» به کارگردانی مایکل ساموئلز، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی جیسون واتکینز، یوناس آرمسترانگ، کلر اسکینر، جو باربر، کایلا میکل، ماتیلدا فرث، آدرین رتی، دارن استرنج و دیوید بردلی خواهیم دید: سایمون هندرسون مرد میانسال دست و پا چلفتی است که به اتفاق همسرِ پرستارش، بِت و دختر کوچکش، صوفی زندگی می‌کند. او همیشه مضطرب است و این نگرانی به صورت ترس در رفتارش بروز پیدا می‌کند. مواجهۀ او با یک پسر نوجوان بزهکار به نام جوردن، باعث می‌شود تا پسرک او را تعقیب کرده و برای او مزاحمت ایجاد کند. یک شب جوردن به منزل سایمون مراجعه کرده و آن قدر در بی ادبی و مزاحمت پیش می‌رود که سایمون به صورت ناخواسته و غیر ارادی مشت محکمی به صورت او می‌کوبد. جوردن نقش زمین شده و بیهوش شده و در آستانۀ مرگ قرار می‌گیرد. سایمون او را احیاء کرده و نجات می‌دهد. هیچ کس جز پیرمرد همسایه، هری وایت، که دچار زوال عقل شده، شاهد این ماجرا نیست. سایمون نزد کارآگاه کالی و همکارانش این طور وانمود می‌کند که پسر جوانی در دل تاریکی شب به جوردن مشت زده و متواری شده است. چند روز بعد، همه به چشم قهرمان به سایمون نگاه کرده و مخصوصاً رابطۀ پدر جوردن، پل فرانکلین، با سایمون زیاد می‌شود. پل در واقع یک خلافکار قدیمی بوده که اکنون در کار دوربین‌های امنیتی است. پل درصدد است تا به هر شکل، سرنخ بیشتری از ضارب پسرش پیدا کرده و شخصاً به حساب او برسد! چند روز بعد، جوردن به هوش آمده و این طور وانمود می‌کند که در خصوص شب حادثه هیچ چیز را به خاطر نمی‌آورد؛ اما ...

فیلم سینمایی «دکتر استرانج لاو» به کارگردانی استنلی کوبریک، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی پیتر سلرز، جورج سی. اسکات، استرلینگ هایدن و کینان وین آمده است: جک ریپر ژنرال روان‌پریش ارتش و رییس یک پایگاه هوایی در آمریکاست که در اقدامی خودسرانه، تهاجمی هسته‌ای علیه شوروی به راه می‌اندازد و رییس‌جمهور و سیاستمداران آمریکا پس از آگاهی از این عمل با تجمع در اتاق فرماندهی جنگ ایالات متحده به دنبال راهی برای توقف این حملات می‌گردند که ...

پویانمایی «دیدی و دوستان» به کارگردانی روشفیزال عارفین»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دیدی و نانا و جوچو سه دوست صمیمی هستند که قرار است که امسال جشن سالانه را اجرا نمایند. ولی چند موجود شرور و بدجنس مانع ان‌ها می‌شوند و حالا این سه دوست می‌خواهند که شر این افراد را از سر مردم شهر کوتاه نمایند که ...

فیلم سینمایی «معما» به کارگردانی حسین زندباف، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر داستانی معمایی است که قبل از انقلاب اسلامی به وقوع می‌پیوندد. در سال ۱۳۵۶ و در آستانه ورود کارتر رئیس جمهور آمریکا به تهران، رضا درگاهی کارمند تأسیسات فرودگاه در تصادف رانندگی، یک پاسبان کلانتری را زیر می‌گیرد. اسلحه پاسبان مفقود می‌شود. سازمان امنیت مفقود شدن سلاح را با ترور رئیس جمهور آمریکا مرتبط می‌داند و ...

زنده یاد هادی اسلامی، زنده یاد کیومرث ملک‌مطیعی، زنده یاد مرتضی احمدی، پوراندخت مهیمن و عنایت‌الله شفیعی در فیلم سینمایی «معما» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پسران بد ۲» به کارگردانی مایکل بی، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مارتین لارنس، ویل اسمیت و گابریله یونیون آمده است: کارآگاهان پلیس مارکوس برنت و مایک لوری در حال بررسی انتقال غیرقانونی مواد مخدر به میامی هستند که درگیر ماجرایی خطرناک می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «شکار» به کارگردانی مجید جوانمرد، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: احمد با یک کامیون حامل گوشت به سمت پایتخت در حرکت است. او عجله دارد تا قبل از زایمان همسرش محموله را تحویل بدهد و به زادگاهش بازگردد. در یکی از شهر‌های بین راه توقف می‌کند و همان لحظه انفجاری در میدان شهر رخ می‌دهد و مجسمه‌ای که قرار بوده روز بعد پرده برداری شود منهدم می‌شود. احمد به سرعت از محل می‌گریزد. مأموران امنیتی به او مظنون می‌شوند و پس از آزادی، در راه بازگشت با جوانی به نام مصطفی همراه می‌شود که به تازگی از زندان آزاد شده است. مأموران جاده را بسته‌اند. مصطفی که مشغول رانندگی است. کامیون را از میان آنها عبور می‌دهد که ...

پرویز پرستویی، زنده یاد خسرو شکیبایی، عنایت بخشی، علی آقاجانیان، مرحومه مهری ودادیان، منیژه سلیمی، نقی سیف جمالی و مرحوم نعمت‌الله گرجی در فیلم سینمایی «شکار» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بند باز» به کارگردانی رابرت زمکیس، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جوزف گوردون لویت، شارلوت لی بون و گولامی بالارگون خواهیم دید: فیلیپ پتی بندباز جوان فرانسوی از کودکی با تماشای بندبازی در یک سیرک، شیفته و عاشق این کار می‌شود. او بر خلاف نظر پدرش تمام وقت و انرژی خود را صرف بندبازی می‌کند و با اجرا‌های کوچک خیابانی کسب درآمد می‌کند. تا اینکه یک روز وارد یک سیرک بزرگ می‌شود و با پاپا رودی بندباز قدیمی این سیرک آشنا می‌شود. پاپارودی قبول می‌کند که فنون حرفه‌ای این کار را آموزش دهد. فیلیپ که بلند پرواز است و دیگر از کار‌های خیابانی خسته شده است دست به یک خطرناک و بزرگ می‌زند. او با یکی از دوستانش شبانه به بالای ساختمان بلند و قدیمی نوتردام در پاریس می‌رود و به صورت غیرقانونی بین دو ساختمان آن بند بازی می‌کند. او بعد از این ماجرا ...

فیلم سینمایی «پسران بد تا ابد» به کارگردانی عادل العربی و بلال فلاح، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ویل اسمیت، مارتین لارنس و ونسا هاجنز خواهیم دید: مارکوس برنت اکنون یک کارآگاه پلیس است و همکار سابق او مایک در حال گذراندن بحران‌های زندگی اش است. در همین هنگام، سر و کله یک مزدور آلبانیایی پیدا می‌شود. او کسی است که برادرش توسط این دو کارآگاه کشته شده و قصد دارد انتقام سختی از آنها بگیرد که ...

فیلم سینمایی جدید «وینی» به کارگردانی یاساکو ماتسوموتو، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیگاشیدو ماساهیرو، میورا تاکاهیرو، واتانابه ایکی و فوکیکوشی میتسورا خواهیم دید: در سال ۲۰۰۴ میلادی یک نرم افزار اشتراک گذاری فایل‌ها به نام وینی باعث انقلابی در عصر دیجیتال می‌شود. سازنده این نرم افزار جوانی نابغه به نام ایسامو کانِکو است. با این حال پس از آن که این نرم افزار توسط عده‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، پلیس ژاپن کانکو را به دلیل نقض حق کپی رایت دستگیر می‌کند. کانکو به مدت ۷ سال در دادگاه‌های مختلف محکوم می‌شود. مخالفان او برنامه وینی را یک نرم افزار جاسوسی و تروریستی می‌دانند و تلاش‌های او برای توضیح کاربرد‌های مفید این نرم افزار بی نتیجه می‌ماند. تنها حامی کانِکو در این مسیر وکیل پر تلاش او دَن توشیمیتسو است، اما ...

فیلم سینمایی «خانه عنکبوت» به کارگردانی علی رضا داوود نژاد، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: پس از انقلاب، در بحبوحه ماجرای حمله نظامی طبس، چهار مرد (تقی نیا، کامران، ثابتیان و تیمسار)، که وابستگی‌هایی به نظام شاهنشاهی پهلوی دارند، در ویلایی گرد آمده‌اند و در انتظارند تا کودتا پیروز شود. حمله نظامی طبس شکست می‌خورد و چهار مرد مستأصل از وضع خود و ترس از گرفتار شدن دیوانه وار به جان هم می‌افتند و یکدیگر را از پا در می‌آورند.

زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد عزت‌الله انتظامی، زنده یاد داوود رشیدی، مسعود بهنود و محمدرضا داوودنژاد در این فیلم بازی کرده‌اند.