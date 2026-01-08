استاندار خراسان شمالی گفت: گفت‌و‌گو یک. تکلیف الهی و راه میان‌بُر حل مسائل است و اثرگذارترین مسیر برای رفع مشکلات مردم و اصناف به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری روز سه‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات و چالش‌های بازار در بجنورد گفت: در قالب «سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری» تاکنون ۱۱۴ مصوبه در استان به تصویب رسیده که حدود ۸۰ درصد آنها اجرایی شده و بخش قابل توجهی از موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برداشته شده است.

وی افزود: خراسان شمالی در برگزاری جلسات سه‌شنبه‌های تسهیل‌گری پیشتاز است و دستگاه‌های اجرایی باید با چابکی و مسئولیت‌پذیری بیشتر، پیگیر رفع مشکلات ارباب‌رجوع باشند؛ چرا که رسیدگی به امور مردم مصداق انسانیت و مهربانی است و آثار آن به خود مسئولان بازمی‌گردد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وضعیت معیشتی خانوار‌های شهری و روستایی استان گفت: سرانه درآمد خانوار در وضعیت مطلوبی نیست و برخی مسائل مهم در این حوزه مغفول مانده که باید با کار جدی و پیگیری مستمر برطرف شود.

نوری تصریح کرد: هر آنچه در توان استان بوده برای حل مشکلات انجام شده و در مواردی که نیاز به پیگیری ملی وجود دارد، از طریق وزارتخانه‌ها اقدام خواهیم کرد، اما در عین حال باید خودمان نیز برای رفع مسائل استان پیش‌قدم باشیم.

وی مطالبات اصناف و اتحادیه‌ها را به‌حق دانست و گفت: مشکلات اصناف را منکر نمی‌شویم و نمی‌توان در برابر مطالبات قانونی آنان مقاومت کرد؛ این مسائل باید با مراجعه و طی فرآیند‌های مشخص پیگیری و رفع شود و ما از حقوق اصناف به‌طور جدی دفاع خواهیم کرد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در استان نسبت به میانگین کشور افزود: این موضوع نیازمند بررسی دقیق و قاعده‌مند است و باید با برنامه‌ریزی صحیح، از آسیب‌پذیرتر شدن اصناف جلوگیری شود.

نوری با بیان اینکه یارانه نشانه‌ای از بیماری اقتصادی است، گفت: اقتصاد سالم نباید متکی به یارانه باشد و ارز ترجیحی نیز در گذشته زمینه‌ساز رانت و بروز اتفاقات نامطلوبی شده بود که آثار منفی آن در زندگی مردم نمایان شد؛ با افرادی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: مسائل و مطالبات اصناف استان دسته‌بندی و به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد و همچنین تفاهم‌نامه‌هایی در سطح محلی برای اصلاح برخی رویه‌ها منعقد می‌شود؛ برخورد‌های سلیقه‌ای، بازرسی‌های نادرست و مشکلات بیمه‌ای نباید موجب نارضایتی کسبه شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به تجمع و راهپیمایی امروز در بجنورد گفت: اعتراض حق مردم است، اما نباید اجازه داد عده‌ای بر موج اعتراضات سوار شوند و آن را به اغتشاش و ناامنی بکشانند؛ امنیت شهروندان خط قرمز ماست و میان اصناف و اغتشاشگران مرز روشنی وجود دارد.

نوری تأکید کرد: ما با شادی مردم شاد و با ناراحتی آنان ناراحتیم و وظیفه داریم موانع را از پیش‌روی معیشت مردم برداریم؛ با حفظ خونسردی و گفت‌و‌گو می‌توان مشکلات را حل کرد و اجازه نداد طمع‌ورزان به عزت کشور آسیب بزنند.

در پایان این نشست، نمایندگان تعدادی از اتحادیه‌ها و اصناف مختلف به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه گرانی و شرایط کسب‌وکار پرداختند و مسئولان استانی بر پیگیری مطالبات آنان تأکید کردند.