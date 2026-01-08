به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس داده‌ها و اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و طبق نتایج ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ و اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شد از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز شاخص‌های عمومی واختصاصی، امتیاز ۸۵/۱۷۵۳ را کسب کند.

وی افزود: بر این اساس، استان کهگیلویه و بویراحمد در میان ۳۲ استان کشور و پس از استان خراسان جنوبی، رتبه دوم کشوری را در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ به دست آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به روند رو به رشد عملکرد این مجموعه تصریح کرد: آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزیابی‌های وزارت آموزش و پرورش، رتبه بیست‌و چهارم کشوری را دارا بود که با همکاری و همراهی استاندار به عنوان رئیس شورای آموزش وپرورش، برنامه‌ریزی هدفمند، اصلاح فرآیندها، تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی و تلاش مستمر کارکنان، در سال ۱۴۰۳ شاهد ارتقای ۲۲ پله‌ای و رشد چشمگیر عملکرد استان بودیم.

رضایی این موفقیت را حاصل همدلی، تعهد و تلاش جهادی فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش استان دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این روند رو به رشد، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی، افزایش رضایتمندی و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت در سطح استان و کشور خواهد بود.