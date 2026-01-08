

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه مسابقات به این شرح است:

البطائح ۰ - ۴ شباب الاهلی

- هدایت تیم البطائح را فرهاد مجیدی مربی ایرانی بر عهده دارد. در تیم شباب الاهلی سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش تا دقیقه ۸۵ بازی کرد و مرصاد سیفی مدافع ایرانی از دقیقه ۸۲ به میدان آمد. سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی به علت مصدومیت غایب بود.

- در جدول لیگ امارات تیم العین با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الوحده (تیم محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی پور) با ۲۴، شباب الاهلی (سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۲۳، الوصل با ۲۲، و الجزیره و النصر (تیم مهدی قائدی) با ۱۸ امتیاز دوم تا ششم هستند. تیم اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۶ امتیاز هفتم و البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۶ امتیاز در رده چهاردهم (قعر جدول) جای دارند.