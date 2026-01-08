پخش زنده
جامعه روحانیت مبارز مدیریت حوزه علمیه لرستان اعلام کرد:راهپیمایی و اجتماع مردم مؤمن،بصیر و ولایی لرستانیها فردا در محکومیت اغتشاشات و حمایت از امنیت ملی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جامعه روحانیت مبارز مدیریت حوزه ی علمیه استان لرستان اعلام کرد:راهپیمایی و اجتماع مردم مؤمن، بصیر ،ولایی و انقلابی لرستانیها فردا در محکومیت اغتشاشات و حمایت از امنیت ملی برگزار میشود.
متن پیام دعوت به حضور در راهپیمایی و اجتماع حمایت از امنیت ملی و محکومیت اغتشاشات اخیر به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان لرستان، بهویژه مردم شریف شهرستان خرمآباد؛
حوزه ی علمیه استان لرستان، با احساس مسئولیت نسبت به حفظ آرامش عمومی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی، از عموم مردم، اقشار مختلف، تشکلهای مردمی، نهادهای فرهنگی و انقلابی و بهویژه جوانان آگاه و غیور دعوت مینماید تا در راهپیمایی مردمی محکومیت اغتشاشات و حمایت از امنیت کشور حضور پرشور داشته باشند.
این حضور مردمی، نماد هوشیاری ملت ایران در تفکیک مطالبات به حق معیشتی و اقتصادی، از آشوبهای خیابانی مورد سوءاستفاده دشمنان است. بیتردید پیگیری عدالت، رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم، حقی مسلم و مطالبهای جدی است که باید در چارچوب قانون، عقلانیت و وحدت ملی دنبال شود؛ اما ناامنی، تخریب و اغتشاش، نهتنها گرهگشا نیست، بلکه سرمایههای مادی و معنوی کشور را هدف قرار میدهد.
حضور شما، پاسخی روشن به بدخواهان امنیت و استقلال کشور و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی، خون شهدا و حفظ آرامش و اقتدار ملی است.
بیایید با وحدت و بصیرت، هم مدافع امنیت و هم مطالبهگر عادلانه حقوق مردم باشیم.
مسیر راهپیمایی در خرمآباد فردا پس از اقامه ی نماز جمعه از مصلی الغدیر تا مقابل بیمارستان شهدای عشایر برگزار میشود.