آموزشوپرورش محور اصلی تربیت فکری و دینی جامعه است
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد بر نقش بنیادین آموزشوپرورش در شکلدهی به هویت فکری، اعتقادی و اخلاقی جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی در دیدار با مدیرکل و کارکنان هسته گزینش استان، آموزشوپرورش را یکی از مهمترین ارکان پیشرفت هر جامعه دانست و گفت: اگر جامعهای خواهان بالندگی علمی، فرهنگی و معنوی است، باید آموزشوپرورش را در اولویت قرار دهد؛ چراکه بخش عمدهای از شکلگیری تفکر، باورها و رفتارهای اجتماعی انسان در همین بستر رقم میخورد. نماینده ولیفقیه در استان با تأکید بر اهمیت فرآیند گزینش، افزود: گزینش دقیق، هوشمندانه و مسئولانه بهویژه در دانشگاه فرهنگیان، تضمینکننده سلامت فکری و اعتقادی نظام تعلیم و تربیت است. انتظار میرود دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از نظر علمی، اخلاقی و اعتقادی در سطح بالاتری نسبت به سایر مراکز آموزشی قرار داشته باشند. وی ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان هسته گزینش، بر ضرورت دقت، حساسیت و تعهد بیشتر در انجام مأموریتهای محوله تأکید کرد و گفت: آینده فکری و فرهنگی جامعه در گرو تصمیمها و عملکرد درست امروز ما در آموزشوپرورش است. مدیرکل آموزشوپرورش استان هم با قدردانی از تلاشهای کارکنان هسته گزینش گفت: همکاران ما در هسته گزینش با وجود کمبود نیرو و امکانات، بار سنگین بررسی پروندهها، تحقیقات میدانی و مصاحبههای تخصصی را بر دوش دارند و با دقت و حساسیت، تلاش میکنند نیروهایی در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران وارد آموزشوپرورش شوند. ایوب رضایی، در ادامه با اشاره به حجم بالای فعالیتهای گزینشی گفت: بررسی داوطلبان دانشگاه فرهنگیان، آزمونهای استخدامی ماده ۲۸، نیروهای مدارس غیردولتی، کودکستانها و پیشدبستانیها، نشاندهنده گستردگی و سختی کار هسته گزینش است که این تلاشها شایسته تقدیر و حمایت جدیتر است. مدیر هسته گزینش آموزشوپرورش استان هم با اشاره به حجم بالای پروندههای بررسیشده گفت: در سال جاری بیش از هفت هزار و ۲۰۰ پرونده در هسته گزینش مورد بررسی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن مربوط به داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی ماده ۲۸ بوده است. همچنین امور گزینشی نیروهای مدارس غیردولتی، کودکستانها و پیشدبستانیها نیز با دقت انجام شده است. علی فضلی، به مهمترین بخش گزینش معلمان اشاره کرد و افزود: در دانشگاه فرهنگیان، گزینش صرفاً محدود به مرحله ورود نیست، بلکه این افراد در بدو پذیرش بهصورت آزمایشی وارد دانشگاه میشوند و طی چهار سال تحصیل بهطور مستمر از نظر صلاحیتهای عمومی، اخلاقی و سیاسی مورد بررسی قرار میگیرند. وی ادامه داد: پس از پایان دوره تحصیل، دانشجومعلمان برای تبدیل وضعیت از آزمایشی به قطعی، بار دیگر در فرآیند گزینش قرار میگیرند و در صورت احراز نشدن شرایط لازم، امکان تأیید نهایی وجود ندارد؛ بهگونهای که در سال جاری تعدادی از افراد در مراحل تجدیدنظر قرار گرفتهاند. مدیر هسته گزینش استان در پایان تأکید کرد: هدف اصلی گزینش، حذف افراد نیست، بلکه کمک به تربیت و بهکارگیری نیروهای شایسته، متعهد و کارآمد برای نظام تعلیم و تربیت است تا آیندهسازان کشور در مسیر صحیح علمی، اخلاقی و اعتقادی تربیت شوند.
همچنین به مناسبت سالروز تشکیل گزینش، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه علی فضلی مدیر و کارکنان هسته گزینش این اداره کل، با حضور در گلزار شهدای یاسوج، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان، با نثار فاتحه و گل، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.