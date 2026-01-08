چهل و دومین دوره فوتبال سوپرجام اسپانیا شب گذشته در جده عربستان آغاز شد و تیم بارسلونا با قدرت به دیدار پایانی صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۴ تیم بارسلونا قهرمان فصل گذشته لیگا و کوپا دل ری، رئال مادرید نایب قهرمان فصل قبل لیگا و جام حذفی و آتلتیکومادرید و آتلتیک بیلبائو تیم‌های سوم و چهارم فصل قبل لیگا حضور دارند که ابتدا در مرحله نیمه نهایی مسابقه می‌دهند و تیم‌های پیروز راهی دیدار پایانی خواهند شد.

نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:

* نیمه نهایی:

بارسلونا ۵ - ۰ آتلتیک بیلبائو (گل‌ها: فران تورس در دقیقه ۲۲، فرمین لوپس ۳۰، رونی برداجی ۳۴، رافینیا بلولی ۳۸ و ۵۲)

- برنامه - پنج شنبه ۱۸ دی:

رئال مادرید - آتلتیکومادرید (داربی مادرید)