با همت کارشناسان مخابرات منطقه خراسان جنوبی، خیابان ۷ تیر بیرجند نیز به جمع مناطق زیر پوشش شبکه فیبر نوری پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: توسعه فیبر نوری در محلات مختلف شهر بیرجند با هدف توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در حال انجام است و در آینده‌ی نزدیک سایر خیابان‌ها و مناطق شهری نیز زیر پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.

میری افزود: این توسعه زیرساختی با تلاش و همت کارکنان مخابرات منطقه خراسان جنوبی برای مشترکان خانگی و تجاری در خیابان خیابان ۷تیر _ (۷تیر ۱ تا ۱۵ و ۷تیر ۲ تا ۱۴)، زمینه را برای بهره‌مندی از خدمات پیشرفته‌ای نظیر اینترنت خانگی با سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مخابرات منطقه نه تنها پوشش‌دهی جغرافیایی، بلکه تضمین کیفیت سرویس در بالاترین سطح است، گفت: پیوستن خیابان ۷ تیر به شبکه فیبر نوری، نشان‌دهنده عزم جدی منطقه برای مدرن‌سازی هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های ارتباطی بیرجند است و این روند در سایر نقاط شهر نیز با جدیت دنبال می‌شود.

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: کارکنان متعهد مخابرات استان با تلاش شبانه روزی و با عبور از موانع فنی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کابل‌های قدیمی را با رشته‌های فیبر نوری جایگزین کنند تا ساکنان شریف و فعال خیابان ۷ تیر بتوانند از این پس تجربه اینترنت خانگی و کاری خود را متحول کرده و از بهترین کیفیت خدمات مبتنی بر فیبر نوری بهره‌مند شوند.