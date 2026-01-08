به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه هرنگ در سی چهارمین اجرای خود روایت آئین‌های شهر‌های ایران را در نمایش «ایران خاتون» به کارگردانی سعیده ترکاشوند و نویسندگی رزا باقری، روز جمعه ۱۹ دی از ساعت ۱۵ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌برد. اجرای این نمایش ویژه بانوان است.

گروه بیاض به سرپرستی مهران عظیمی، گروه روژآوا به سرپرستی روژینا مرادیان تهرانی، گروه سرمست به سرپرستی لیلا یکانی‌زاده، گروه نرمه‌وا به سرپرستی آیدا محمودی و با نوازندگی ساز نی‌انبان توسط مریم وفایی، گروه هرنگ به سرپرستی سعیده ترکاشوند را در اجرای این نمایش همراهی می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این برنامه را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه کنند.