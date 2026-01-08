به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر کل انتقال خون استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ هزار نفر از هم استانی‌ها با مراجعه به پایگاه‌ها و مراکز انتقال خون، خون اهدا کردند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۱ هزار و ۲۱۶ نفر بوده، ۵ و شش دهم درصد رشد را نشان می‌دهد.

دکتر ریتا ظهیری افزود: دو هزار و ۷۲ نفر از اهداکنندگان خانم هستند که این تعداد نسبت به آمار کشوری که چهار درصد اهداکنندگان خانم هستند، بیشتر و شش و دو دهم درصد اهداکنندگان در استان را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.

او گفت: از ۳۳ هزار نفر اهداکننده استان ۲۵ و سه دهم درصد جوان هستند و در این مدت هشت هزار و ۳۴۳ نفر جوان خون اهدا کردند که این تعداد هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش دارد.

مدیر کل انتقال خون استان افزود: در این مدت پنج هزار و ۳۲۸ نفر هم برای اولین بار خون اهدا کردند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶ و یک دهم درصد رشد دارد.

ظهیری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون همه نیاز ها‌ی خونی و فرآورده‌های خونی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به مدد اهداکنندگان در استان تامین شده و مقادیری هم به شبکه ملی خون رسان ارسال شده، افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی مستمر و همیشگی است و امیدواریم هم استانی‌ها همچون گذشته با اهدای خون خود به بیماران نیازمند کمک کنند.