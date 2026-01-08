کشف ۱۰ هزار کیلوگرم شکر احتکاری در مشهد
یک انبار حاوی بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم شکر احتکاری در یکی از روستاهای مشهد شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: این انبار در جریان گشت مشترک پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان رضوی و بازرسان این مدیریت، در محدوده جاده کلات، روستای گرجی مشهد شناسایی شد.
محسن صیادی افزود: موجودی این انبار بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم شکر بود که با دستور معاون قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مهر و موم شد.
وی اظهار کرد: این اقدام در راستای مقابله با تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صورت گرفته است.