به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل‌های درمانی استان اضافه کرد: با تدابیر استاندار و پیگیری‌های انجام‌شده، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام از جمله بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر در اولویت قرار گرفت و خوشبختانه بخش عمده منابع مالی این طرح‌ها تأمین شده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این دو بیمارستان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، افزود: حداکثر تا پایان سال آینده این مراکز از نظر ساختمانی آماده بهره‌برداری شوند و روند تجهیز آنها نیز از سال آینده آغاز خواهد شد. هدف‌گذاری استان رسیدن به شاخص ۱.۵ تخت درمانی به ازای هر هزار نفر جمعیت تا پایان سال ۱۴۰۶ است.

رجایی همچنین از اجرای نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت در استان خبر داد و گفت: خانه‌های بهداشت نیمه‌تمام، مراکز سلامت، پانسیون پزشکان و پایگاه‌های اورژانس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حال پایش و ساماندهی هستند تا وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی استان بهبود یابد.

وی بخش آب را یکی از چالش‌های جدی استان دانست و افزود: اکنون شش مرکز آب‌شیرین‌کن با ظرفیت حدود ۱۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در دست ساخت و ۵ سد بزرگ با مخزن نزدیک به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در حال ساخت است. سد باغان امسال برای نخستین‌بار بخشی از مخزن خود را آبگیری کرده و سد دالکی نیز به‌عنوان پروژه‌ای ملی، با تزریق صد‌ها میلیارد تومان اعتبار، فعال است.

رجایی با اشاره به مشکلات توزیع و مدیریت مصرف آب گفت: با وجود تولید بالای آب در استان، تلفات شبکه، نوبت‌بندی و قطعی آب همچنان در شهر بوشهر، دشتستان، جم، تنگستان و برخی روستا‌ها وجود دارد. برنامه‌ریزی برای کاهش هدررفت، اصلاح شبکه توزیع و افزایش بهره‌وری منابع آب در دستور کار جدی قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و افزود: آمار تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در استان نگران‌کننده است. بیش از ۶۷۰ کیلومتر از محور‌های حادثه‌خیز شناسایی شده و ایمن‌سازی نقاط پرخطر، اصلاح پیچ‌های اولویت‌دار، توسعه بزرگراه‌ها و نصب دوربین‌های کنترل سرعت در حال اجراست.

رجایی همچنین از پیشرفت طرح‌های راه‌سازی مهم استان از جمله محور کنارتخته دالکی خبر داد و گفت: این طرح که سال‌ها متوقف بود، اکنون با انتخاب پیمانکار و آغاز جدی عملیات اجرایی فعال شده است.

وی با اشاره به حوزه آموزش، تأکید کرد: استان بوشهر متعهد به ساخت و تحویل ۵۲۶ کلاس درس تا پایان سال جاری است که بخش قابل توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده و تکمیل مابقی نیز با پیگیری مستمر در دستور کار قرار دارد؛ چرا که توسعه فضا‌های آموزشی، یکی از پایه‌های عدالت و توسعه پایدار استان است.