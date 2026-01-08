\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0646\u0627\u0635\u0631 \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u062c\u0628\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u062a\u0633\u062a \u0646\u06cc\u0645 \u0641\u0635\u0644 \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u067e\u0634\u062a \u0633\u0631 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062a\u0633\u062a \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062c\u0633\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u06cc\u0645 \u0641\u0635\u0644 \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.