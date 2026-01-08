به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،در راستای ارتقای کیفی فعالیت‌های آموزشی و تقویت برنامه‌های قرآنی، نشست هم‌افزایی مدارس شاهد شهرستان‌های آباده، اقلید و ارسنجان با محوریت مدارس ابتدایی، با حضور مسئولان، مدیران و کارشناسان آموزشی و قرآنی آموزش و پرورش به میزبانی آباده برگزار شد.

بازدید میدانی از فضا‌های آموزشی، کلاس‌های درس و نحوه اجرای برنامه‌ها و بررسی تجربیات موفق مدارس شاهد در زمینه آموزش و فعالیت‌های قرآنی از جمله این بازدید‌ها بود.

دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و انتقال تجربیات در زمینه بهبود فرآیند‌های آموزشی و قرآنی، ارتقای کیفیت تدریس و تقویت تعامل سازنده میان مدارس شاهد منطقه از مواردی بود که مطرح شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.