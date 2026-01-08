عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی: با توجه به مستندات علمی موجود، عناب گزینه‌ای طبیعی، قابل دسترس و کم‌عارضه برای بهبود عملکرد مغز در شرایط استرس‌زای فصل امتحانات به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: با نزدیک شدن به فصل امتحانات، بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان با چالش‌هایی نظیر کاهش تمرکز، اختلال در حافظه و افزایش استرس مواجه می‌شوند.

ساره حسینی افزود: در این میان، میوه عناب به‌عنوان یک محصول طبیعی، سال‌هاست که در طب سنتی برای تقویت یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و شواهد علمی نیز اثرات مثبت آن بر عملکرد مغز را تأیید کرده‌اند. این ویژگی‌ها سبب شده است عناب به‌عنوان گزینه‌ای ایمن، در دسترس و کم‌هزینه برای بهبود یادگیری و کاهش عوارض ناشی از فشار‌های تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عناب از دیرباز در طب سنتی ایران و چین جایگاه ویژه‌ای داشته است گفت: این میوه، سرشار از ترکیبات زیست‌فعال از جمله فلاونوئیدها، ساپونین‌ها، پلی‌ساکارید‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست که نقش مؤثری در حفاظت از سلول‌های عصبی ایفا می‌کنند. بر اساس نتایج منتشرشده در مجلات علمی معتبر، مصرف عناب می‌تواند با کاهش آسیب‌های اکسیداتیو در مغز، فرآیند‌های یادگیری و حافظه را تقویت کند.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طبق گزارش منتشر شده در مجله پزشکی «پاپ‌مد»، عصاره آبی عناب اثر موثر بر اختلالات حافظه ناشی از D-گالاکتوز داشته و موجب بهبود عملکرد شناختی می‌شود. همچنین پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ در پایگاه علمی ساینس دایرکت منتشر شده است، نشان می‌دهد پلی‌ساکارید‌های عناب از طریق تعدیل میکروبیوتای روده و کاهش التهاب عصبی، اختلالات شناختی ناشی از استرس مزمن را کاهش می‌دهند.

حسینی افزود: در مطالعات پیش‌بالینی، عناب به‌عنوان یک عامل نوروپروتکتیو شناخته شده که قادر است سلول‌های عصبی را در برابر استرس‌های نوروتوکسیک محافظت کرده و حتی تمایز نورونی را تحریک کند.

وی گفت: یافته‌های دیگر حاکی از آن است که فرم تخمیری عناب در برابر آسیب‌های ناشی از آمیلوئید بتا عامل مرتبط با بیماری آلزایمر ـ اثر محافظتی قوی‌تری داشته و به بازیابی حافظه کاری کمک می‌کند. علاوه بر این، عصاره دانه‌های عناب موجب بهبود عملکرد شناختی و حرکتی شده و می‌تواند مبنایی برای توسعه درمان‌های آینده در اختلالات نورودژنراتیو باشد.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: از منظر طب سنتی، عناب به‌عنوان مقوی قلب و آرام‌کننده روح شناخته می‌شود؛ خواصی که به‌طور غیرمستقیم بر تمرکز و حافظه اثرگذار هستند. بررسی اثرات عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از مورفین نیز نشان داده است که این میوه می‌تواند اختلالات حافظه فضایی را بهبود بخشد.

حسینی افزود: علاوه بر اثرات مستقیم بر عملکردمغز، عناب با بهبود کیفیت خواب و کاهش اضطراب، زمینه تمرکز بیشتر را فراهم می‌کند. ترکیبات فنولی موجود در این میوه با کمک به دفع سموم بدن و تقویت سیستم ایمنی، نقش موثری در زمینه ایفامی‌کنند. همچنین عناب از طریق تعدیل سطح انتقال‌دهنده عصبی استیل‌کولین و کاهش نشانگر‌های التهابی عصبی، موجب ارتقای توجه و تمرکز می‌شود.

وی گفت: به گفته کارشناسان، مصرف عناب به‌صورت میوه خشک، چای یا جوشانده در ایام امتحانات می‌تواند به‌عنوان یک مکمل غذایی مفید مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تأکید می‌شود که اثربخشی مطلوب آن در کنار برنامه‌ریزی منظم درسی، خواب کافی و مدیریت استرس حاصل خواهد شد.

عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: با توجه به مستندات علمی موجود، عناب گزینه‌ای طبیعی، قابل دسترس و کم‌عارضه برای بهبود عملکرد مغز در شرایط استرس‌زای فصل امتحانات به‌شمار می‌رود. البته توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا مصرف‌کنندگان دارو‌های خاص و مادران باردار، پیش از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت کنند.