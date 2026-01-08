به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول رستمی با بیان اینکه این طرح بیش از ۸ میلیون نفر را دربرمی‌گیرد، افزود: این اعتبار برای مدت چهار ماه در حساب خانوار‌ها واریز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مبلغ ماه نخست قابل برداشت است و اعتبار ماه‌های بعدی نیز ذخیره می‌شود و از بین نمی‌رود.

وی با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت اظهار داشت: ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی که به تالار دوم منتقل شده، عمدتاً مربوط به نهاده‌های دامی بوده و طبیعی است که بر قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن تأثیر بگذارد، اما همچنان ارز ۲۸ هزار تومانی به دارو و غلات اساسی تخصیص می‌یابد و این موضوع در بودجه نیز پیش‌بینی شده است.

رستمی با اشاره به وضعیت بازار استان گفت: بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه طرح، جلسات کارگروه تنظیم بازار در استان برگزار و وضعیت کالا‌های اساسی بررسی شد. یکی از موضوعات مهم، کمبود روغن در بازار بود که با تعیین قیمت‌های جدید، از فردا روغن به‌وفور در همه فروشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش تأمین پروتئین، میزان جوجه‌ریزی در ماه‌های مهر، آبان و آذر بالاتر از مصرف استان بوده و تأمین نهاده برای مرغداران به‌صورت ویژه در حال پیگیری است تا پس از اسفند ماه نیز وقفه‌ای در تأمین محصولات پروتئینی ایجاد نشود.

معاون استاندار بوشهر از استفاده از ظرفیت مرزی استان برای واردات کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۳ هزار تن برنج ملوانی وارد استان شده و حدود ۶ تا ۷ هزار تن دیگر نیز اظهار شده است؛ همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ثبت سفارش بیش از ۲۳ هزار تن کالای اساسی از طریق مرز‌های استان انجام شده است.

رستمی با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار گفت: در دو هفته گذشته، گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری بسیج اصناف و با محوریت فرمانداران فعال شده و گزارش‌های هفتگی به استاندار بوشهر ارائه می‌شود تا از بروز احتکار، گران‌فروشی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، کارگروه ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی در حوزه مرغ، دام سبک، دام سنگین و حتی تولید میگوی سال آینده تشکیل شده و امیدواریم طی هفته‌های آینده به ثبات در بازار و اجرای مؤثر طرحی که هدف آن تحقق عدالت اقتصادی و افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین است، دست یابیم.