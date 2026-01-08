سرپرست مدیریت فاوا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، عامل توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و کاهش وابستگی به واردات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شهرام رضائی، در بخش خبری بیست سیما، با اشاره به رونمایی از فناوری‌های نوین در سومین نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش، افزود: در این نمایشگاه برای نخستین بار شاهد رونمایی جدی از فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه تحول دیجیتال بودیم، حوزه‌ای که اگرچه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور‌های منطقه مورد توجه قرار گرفته، اما همچنان یک عرصه نو و راهبردی محسوب می‌شود.

او با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، گفت: نمایشگاه ایران پتروکِم فرصتی است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود را عرضه کنند.

شهرام رضائی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی با چندین میلیارد دلار صادرات، بخشی از نیاز‌های خود را از حوزه واردات تأمین می‌کند در حالی که جایگزینی این واردات با تولید داخل، می‌تواند شتاب توسعه صنعت آینده‌محور پتروشیمی را چند برابر کند.

او با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به منابع انرژی کشور تصریح کرد: در سال‌های آینده دیگر امکان سوزاندن نفت و گاز به‌ عنوان حامل انرژی وجود نخواهد داشت و باید این منابع ارزشمند به محصولات پتروشیمی تبدیل شوند.

سرپرست مدیریت فاوا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان اینکه امروز اتکای صنعت به توان داخلی افزایش یافته، گفت: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان در غرب کشور، با دانش فنی و لیسانس ایرانی در حال ساخت است.

شهرام رضائی، افزود: بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز صنعت توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و برپایی نمایشگاه ها بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های داخلی است.

سرپرست مدیریت فاوا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به اهمیت اقتصادی تولید داخلی، افزود: متوسط ارزش صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۲۰۰ دلار است، اما واردات تجهیزات مورد نیاز این صنعت تا ۱۰ برابر هزینه دارد و هر محصولی که در داخل تولید شود، عملاً به معنای جهش اقتصادی چندبرابری و کاهش وابستگی خارجی است.

رضائی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و افزود: صنعتی که به هوش مصنوعی و داده‌محوری توجه نکند، از رقابت جهانی عقب می‌ماند و تحول دیجیتال و استفاده از داده‌های صحیح، امکان تصمیم‌سازی دقیق‌تر و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که تنها یک دهه فرصت داریم تا منابع زیرزمینی را به کالا‌های باارزش تبدیل کنیم.

او در ارزیابی استقبال شرکتها از نمایشگاه امسال، گفت: حضور شرکت‌ها و بازدیدکنندگان به‌قدری پررنگ بود که بسیاری از بخش ها با کمبود فضا مواجه شدند و این نشان می‌دهد صنعت به بلوغی رسیده که بخش خصوصی را به‌عنوان بازوی حل مسئله به رسمیت شناخته و نمایشگاه به نقطه تلاقی واقعی عرضه و تقاضا تبدیل شده است.

شهرام رضائی با اشاره به حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی در این رویداد، افزود: سطح استاندارد‌ها و کیفیت محصولات شرکت‌های داخلی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به حدی رسیده که بسیاری از آنها قابلیت رقابت و صادرات دارند.

او افزود: کیش به‌دلیل زیرساخت‌های مناسب اقامتی، ارتباطی و نمایشگاهی، بهترین گزینه‌ برای برگزاری رویداد‌های تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

سرپرست مدیریت فاوا شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: با ثبت سالیانه نمایشگاه در تقویم رویداد‌های صنعتی کشور، تعداد و گستره این رویدادها در طول سال افزایش خواهد یافت.