پخش زنده
امروز: -
در راستای پیشبرد طرح های کلان ترافیکی و توسعه زیرساختهای شهری، عملیات تملک، تخریب و آزادسازی املاک واقع در مسیر اجرای طرح توسعه شاخه شرقی بزرگراه یادگار امام (ره) در منطقه ۱۰ با هدف تسریع در روند اجرای پروژه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهرداری منطقه ۱۰ اعلام کرد، تاکنون ۲۲ باب ملک واقع در مسیر اجرای این طرح تملک شده که از این تعداد، ۱۹ باب ملک پس از طی فرآیندهای قانونی، تخریب و عملیات خاکبرداری آنها انجام شده است. این اقدامات نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی پروژه و آزادسازی کامل مسیر طرح دارد.
اجرای طرح توسعه شاخه شرقی بزرگراه یادگار امام (ره) با هدف ارتقای شبکه معابر شهری، کاهش بار ترافیکی معابر پیرامونی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسیهای محلی در حال پیگیری است و آزادسازی املاک واقع در مسیر، یکی از الزامات اصلی تحقق این پروژه بهشمار میرود.
گفتنی است؛ روند تملک، تخریب و آزادسازی سایر املاک باقیمانده در محدوده طرح، با رعایت کامل ضوابط قانونی و هماهنگی دستگاههای ذیربط، تا تکمیل کامل مسیر پروژه در دستور کار شهرداری منطقه ۱۰ قرار دارد.