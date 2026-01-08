به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: برای رفاه حال مردم ،۲۰۰ تن مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۰ هزارتومان در استان توزیع می شود .

امید امیدی شاه آباد با بیان اینکه علاوه بر توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد، ۳۰۰ تن مرغ هم در استان کشتار می شود.، افزود: در زمینه ی گوشت مرغ، لرستان یکی از استان های تولیدکننده کشور است که مصرف روزانه استان حداکثر ۱۸۰ تن مرغ در روز است.

وی با اشاره به توزیع ۹۵ تن روغن خوراکی در استان گفت: طی روزهای گذشته شاهد کمبود روغن خوراکی در استان بودیم که با پیگیری‌های انجام شده، مجوز توزیع ۳۱۵ تن روغن صادر شد.

امیدی بیان کرد: مشکل کمبود روغن در کل کشور رفع شده و بر اساس مصوبات تنظیم بازار کشور، روغن خوراکی توزیع شده با قیمت جدید عرضه می شود.