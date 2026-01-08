پخش زنده
امروز: -
بر اساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده، حدنصاب جدید تولید لحظهای نیروگاههای خورشیدی رویتپذیر کشور در هفته چهلوسوم سال جاری با تولید ۱۳۷۴ مگاوات برق به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام وزارت نیرو، روز دوشنبه ۱۵ دیماه، ساعت ۱۲:۱۰ ظهر، نیروگاههای خورشیدی رویتپذیر در مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده، بالاترین میزان تولید لحظهای برق از زمان آغاز بهرهبرداری ثبت کردند.
بر اساس دادههای سامانه مرکز پایش، تولید لحظهای برق نیروگاههای خورشیدی کشور در این زمان از مرز ۱۳۷۴ مگاوات عبور کرد و حدود ۳ درصد از سبد تولید برق کشور را به خود اختصاص داد. در زمان تنظیم این گزارش، ظرفیت نصبشده و رویتپذیر نیروگاههای خورشیدی کشور نیز از ۲۵۰۰ مگاوات فراتر رفته است.
این دستاورد در شرایطی رقم خورده است که بهبود شاخصهای تابشی پس از بارندگی، کاهش آلودگی هوا و افزایش بهره وری صفحه های خورشیدی، نقش مؤثری در افزایش تولید برق تجدیدپذیر ایفا کردهاند. ثبت این رکورد، بیانگر ارتقای عملکرد بهرهبرداری نیروگاههای خورشیدی و کارآمدی سامانههای پایش و مدیریت تولید در سطح شبکه برق کشور است.
افزایش سهم تولید خورشیدی در ساعات اوج تابش، علاوه بر کاهش فشار بر نیروگاههای حرارتی، به بهبود تراز تولید و مصرف برق و کاهش مصرف سوختهای فسیلی کمک میکند. همچنین این روند میتواند نقش مؤثری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش انرژی داشته باشد.
با این حال، ادامه رشد تولید برق خورشیدی مستلزم توسعه زیرساختهای شبکه، تقویت انعطافپذیری سیستم برق، بهکارگیری ابزارهای پیشبینی تولید و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت برق است. مدیریت نوسانات تولید و بهرهگیری از ظرفیتهای ذخیرهسازی انرژی نیز از الزامات مهم در مسیر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود.