سخنگوی نیرو‌های ائتلاف حامی دولت مستعفی پیشین یمن اعلام کرد که اطلاعات تازه نشان می‌دهد «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوبی و از حامیان اماراتی تجزیه جنوب یمن، شبانه از بندر عدن فرار کرده و پس از عبور از اقلیم «سومالی لند» در نهایت به ابوظبی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ترکی المالکی» سخنگوی عربستانی نیرو‌های ائتلاف حامی شورای ریاستی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ادامه اطلاعیه روز گذشته فرماندهی نیرو‌های ائتلاف، اطلاعات جدیدی درباره جزئیات فرار عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوبی به دست آمده است.

بر اساس این اطلاعات، الزبیدی به همراه چند نفر دیگر شبانه از بندر عدن از طریق دریا به سمت اقلیم «سومالی لند» در جمهوری فدرال سومالی گریخته است.

مالکی افزود که این افراد سیستم شناسایی خود را خاموش کرده و ظهر روز گذشته وارد بندر «بربره» شدند.

وی افزود: در آنجا، الزبیدی با فردی به نام مستعار «ابوسعید» تماس گرفته است که مشخص شد وی همان سرتیپ «عوض سعید مصلح الأحبابی»، فرمانده عملیات مشترک اماراتی است.

سخنگوی نیرو‌های ائتلاف حامی شورای به اصطلاح ریاستی یمن افزود: الزبیدی فرد یاد شده را از رسیدن خود مطلع کرد و در همان زمان با هواپیمایی که تحت نظارت افسران اماراتی در انتظارشان بود، پرواز کرد.

به گفته المالکی، این هواپیما ابتدا در فرودگاه «ماگادیشو» فرود آمده است و پس از توقفی یک‌ساعته بدون آنکه مقصد مشخصی اعلام شود، مسیر خود را به سمت خلیج فارس از طریق دریای عرب ادامه داده است.

به گفته وی، سیستم شناسایی این هواپیما در فراز خلیج عمان خاموش شده و فقط ۱۰ دقیقه پیش از فرود دوباره فعال گردیده و در نهایت، هواپیما شب گذشته در فرودگاه نظامی «الریف» در ابوظبی فرود آمده است.

پیشتر، پایگاه خبری «یمن دیلی نیوز» گزارش داده بود که رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن تحت حمایت عربستان، در حکمی عضویت «عیدروس الزبیدی» را در این شورا به اتهام خیانت بزرگ لغو کرده و وی را به دادستان کل ارجاع داده است.

عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن که تحت حمایت امارات می‌باشد، پیشتر از آغاز یک دوره انتقالی دو ساله برای جدایی و استقلال جنوب یمن خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، الزبیدی اعلام کرد: پس از پایان دوره انتقالی، همه‌پرسی درباره استقلال جنوب برگزار خواهد شد.

شورای انتقالی جنوب سازمانی تجزیه‌طلب در جنوب یمن وابسته به امارات متحده عربی است که ۲۶ عضو آن شامل فرمانداران پنج استان جنوبی و دو وزیر دولت است. این سازمان توسط جناحی از جنبش جنوب و در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و خواستار جدایی جنوب یمن شده است.

اخیرا عربستان به مقر نیرو‌های شورای انتقالی جنوب، وابسته به امارات حملاتی انجام داده بود.

در همین راستا، نیرو‌های درع الوطن (سپرمیهن) وابسته به عربستان و نیرو‌های شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات در استان حضرموت یمن با هم درگیر شدند.

این درگیری‌ها با سلاح‌های متوسط و سنگین در منطقه الخشعه استان حضرموت ادامه دارد. همزمان با درگیری شدید میان این نیروها، جنگنده‌های عربستان، مواضع نیرو‌های انتقالی جنوب را در منطقه الخشعه هدف قرار دادند.