نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش‌بس، حملات توپخانه‌ای و هوایی در غزه انجام دادند که به شهادت ۲ فلسطینی و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر شد. همزمان نیز در کرانه باختری، شهروندان فلسطینی هدف حملات و بازداشت‌های گسترده ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمود بصل» سخنگوی دفاع مدنی غزه اعلام کرد که ۲ نفر در نتیجه حمله هوایی رژیم اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در محله التفاح در شرق شهر غزه به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه پس از این حمله هوایی، آتش سوزی گسترده ای در محل به وقوع پیوست، افزود که تیم‌های امداد و نجات غزه با آتش‌سوزی ناشی از این حمله مقابله کردند.

خبرگزاری صفا به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که تانک‌های رژیم صهیونیستی به‌طور گسترده، جنوب و شرق شهر خان‌یونس و غرب شهر رفح را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، پیشتر نیز توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطق شرقی خان‌یونس را بمباران کرده بود.

منابع محلی گفتند که یک دختر جوان فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از حمله چند روز پیش ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مواصی خان‌یونس به شهادت رسید.

بازداشت جوانان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل در کرانه باختری

در شهرک السموع واقع در جنوب الخلیل در کرانه باختری نیز یک شهروند فلسطینی پس از آنکه بدست شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست مورد ضرب و جرح قرار گرفت، توسط نظامیان رژیم اسرائیل بازداشت شد.

منابع محلی گفتند که شهرک‌نشینان صهیونیست با یورش به منطقه الخرابة به اهالی حمله کردند و سپس نظامیان ارتش اسرائیل با شلیک گاز اشک‌آور برای حمایت از شهرک‌نشینان صهیونیست وارد عمل شدند و یکی از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.

در جنین در شمال کرانه باختری نیز نیروهای رژیم اسرائیل چهارشنبه شب به شهرهای صانور و میثلون یورش بردند.

در شهر صانور، نظامیان رژیم صهیونیستی مغازه‌ها و خانه‌های متعددی را مورد تفتیش قرار دادند. همچنین در شهر میثلون نیز ارتش رژیم اسرائیل یک خانه را محاصره و یک جوان فلسطینی را بازداشت کرد و همزمان، خودروها و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در چندین منطقه مستقر شدند.