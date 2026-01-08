منابع خبری گزارش دادند که تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های کردی دموکراتیک سوریه (قسد) و نیرو‌های دولت موقت این کشور تاکنون به کشته شدن ۸ غیرنظامی و زخمی شدن ۵۴ نفر دیگر منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب روز چهارشنبه شاهد افزایش درگیری‌ها میان نیرو‌های قسد و نیرو‌های دولت موقت سوریه بود که بر اساس اعلام منابع سوری تاکنون ۸ نفر کشته و ۵۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

پیشتر منابع سوری از کشته شدن چهار غیرنظامی و زخمی شدن ۲۷ نفر دیگر در درگیری بین نیرو‌های دولت موقت سوریه و شبه‌نظامیان قسد در شهر حلب خبر داده بودند.

به دنبال تشدید درگیری‌ها بین نیرو‌های دولت موقت سوریه و نیرو‌های کردی «قسد»، فرار غیرنظامیان از تعدادی از محله‌های شهر حلب همچنان ادامه دارد و تا کنون صد‌ها خانواده وادار به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

خبرگزاری سانا روز چهارشنبه به نقل از سازمان دفاع مدنی سوریه اعلام کرد: با ادامه درگیری‌ها با نیرو‌های قسد در حلب، تعداد غیرنظامیانی که تاکنون از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه خارج شدند، از ۲۳۲۴ نفر فراتر رفته است.

منابع رسمی تاکید کردند که فرآیند انتقال ساکنان از این دو محله به سوی مناطق دور از خطوط درگیری ادامه دارد، در حالی که برخی خیابان‌ها تقریباً خالی از رفت و آمد به نظر می‌رسند.

در همین حال، قسد در بیانیه‌ای شایعات مربوط به دستیابی به آتش‌بس در جبهه‌های نبرد را رد و خاطرنشان کرد که همه تلاش‌ها به دلیل اصرار گروه‌های نظامی وابسته به دولت موقت سوریه برای ادامه حملات ناکام مانده است.

نیرو‌های قسد هشدار دادند: در حالیکه بمباران و پرواز پهپاد‌های نیرو‌های دولت موقت سوریه بر فراز محله‌های مسکونی همچنان ادامه دارد، نظامیان وابسته به دولت موقت سوریه در حال آماده‌سازی برای اجرای حمله‌ای گسترده در ساعات آینده هستند.

قسد افزود که نیرو‌های دمشق چهار حمله متوالی با استفاده از تانک‌ها و خودرو‌های زرهی انجام داده‌اند که با مقاومت نیرو‌های امنیت داخلی این گروه شبه نظامی و حمایت مردم محلی مواجه شد.

این نیرو‌ها هشدار دادند که هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید نظامی از طریق تبلیغات رسانه‌ای و تشدید درگیری‌های میدانی بدون پیامد نخواهد بود و مسئولیت کامل هرگونه عواقب خطرناک بر عهده طرف طرف مهاجم است.

در مقابل، دولت موقت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه در بیانیه قسد درباره اوضاع حلب، به‌ویژه در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه آمده، مغلطه و توصیفاتی است که حقیقت ندارد و برخلاف توافق اول آوریل ۲۰۲۵ است.

بیانیه دولت موقت سوریه افزود که اقدامات انجام‌شده در اطراف محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه تنها در چارچوب حفظ امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های مسلحانه در مناطق مسکونی یا استفاده از آنها به‌عنوان ابزار فشار علیه شهر حلب صورت گرفته است.

قسد در بیانیه جداگانه دیگری هشدار داد که اقدامات نیرو‌های وابسته به حکومت دمشق می‌تواند سوریه را دوباره به صحنه جنگی گسترده تبدیل کند و تاکید کرد که هیچ حضور نظامی در داخل شهر حلب ندارد.