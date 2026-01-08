وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تقویت هویت ملی و دینی و ایجاد نشاط و امید در میان دانش‌آموزان تاکید کرد.

تاکید وزیر آموزش و پرورش بر تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا کاظمی چهارشنبه به صورت وبیناری در همایش معاونان پرورشی و فرهنگی ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد با اشاره به اهمیت برنامه‌محوری، نوآوری و انسجام در فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی، خواستار تقویت رویکرد‌های تحول‌آفرین برای ارتقای کیفیت این نوع فعالیت‌ها شد.

وی ادامه داد: این حوزه باید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و رسانه‌ها و نیروی انسانی متعهد، نقشی فعال و جریان‌ساز در تربیت نسل آینده ایفا کند.

کاظمی نقش رسانه‌ها را در انعکاس اقدامات فرهنگی و پرورشی حائز اهمیت دانست و افزود: خبرگزاری دانش اموزی «پانا» ظرفیت بسیار بالایی برای کنش‌گری رسانه‌ای دارد و باید برای افزایش اثرگذاری این رسانه در حوزه فرهنگی برنامه‌ریزی شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مربیان پرورشی و مشاوران به عنوان مجریان اصلی برنامه‌های فرهنگی، گفت: طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی منسجم و مشترک متناسب با نیاز‌های روز و آشنایی با فناوری‌های نوین و شیوه‌های جدید فعالیت فرهنگی، از الزامات ارتقای کیفیت در این حوزه است.

کاظمی شبکه‌سازی مشاوران، فعال‌سازی کانون‌ها، دارالقرآن‌ها و اردوگاه‌ها را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: اردوگاه‌ها و کانون‌ها نباید صرفاً مراکز تفریحی تلقی شوند بلکه باید به بستری مؤثر برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رشد فرهنگی دانش‌آموزان تبدیل شوند.

این مسئول تصریح کرد: الگوی برگزاری جشنواره‌های دانش‌آموزی باید دچار تحول شود و مسابقات درون‌مدرسه‌ای طراحی شود تا میزان مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی افزایش یابد.

وی مهم‌ترین مأموریت حوزه پرورشی و فرهنگی در شرایط کنونی را آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها دانست و افزود: نقش مربیان و معاونان پرورشی در مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن بسیار مؤثر است و باید این نقش با برنامه‌ریزی هدفمند تقویت شود.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: رصد مستمر و پیگیری هدفمند برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از وظایف اساسی معاونان و مربیان پرورشی است که باید به شکل منظم ارزیابی و اجرا شود تا نظام تربیتی کشور به اهداف خود در زمینه ارتقای فرهنگ و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان دست یابد.